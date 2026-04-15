Kako je rekla predsednica Skupštine, u parlamentu nije prisutan dovoljan broj poslanika da bi se sednica održala, zbog čega je sednica prekinuta.

"Prekidam rad dok se ne obezbedi kvorum, odnosno do 12.15 sati," rekla je Brnabić.

Predlog o nepoverenju Vladi

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za danas prvu sednicu prvog redovnog zasedanja, na čijem dnevnom redu je Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su podnela 62 narodna poslanika iz reda opozicionih stranaka.

Predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije - Novog lica Srbije, Stranke slobode i pravde, Srbija centra, Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanka, Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, POKS-a i samostalni poslanik Miloljub Albijanić.

Opozicioni poslanici su Predlog za glasanje o nepoverenju vladi podneli 13. februara.

Razlog zbog koga traže glasanje o nepoverenju vladi, kako se navodi u obrazloženju, je postojanje osnovane sumnja u, kako tvrde, umešanost pojedinih članova vlade u slučaj Generalštab, kao i to što predsednik Vlade tim povodom nije preduzeo nijedan akt.

Kako se navodi u Ustavu, članu 130, glasanje o nepoverenju Vladi ili pojedinom članu Vlade može zatražiti najmanje 60 narodnih poslanika.

Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi ili pojedinom članu Vlade Narodna skupština razmatra na prvoj narednoj sednici, a najranije pet dana po podnošenju predloga.

Nakon okončanja rasprave pristupa se glasanju o predlogu, a da bi bio usvojen za njega treba da glasa više od polovine od svih narodnih poslanika.

Ako Narodna skupština izglasa nepoverenje vladi, predsednik Republike je dužan da pokrene postupak za izbor nove vlade, a ako Skupština ne izabere novu vladu u roku od 30 dana od izglasavanja nepoverenja, predsednik Republike je dužan da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore.

Ako Vladi ili članu Vlade ne bude izglasano nepoverenje, potpisnici predloga ne mogu podneti novi predlog za glasanje o nepoverenju pre isteka roka od 180 dana.