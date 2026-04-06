Jedan korisnik TikTok-a i njegova supruga vole da trče, ali njihov stafordširski terijer izgleda ne deli njihov entuzijazam.

U jednom od videa, vlasnik ulazi u dnevnu sobu gde se njegova supruga i pas opuštaju na kauču i pita ko želi da ide na trčanje. Reakcija psa, koja je odmah pokušala da se sakrije iza ruke svoje vlasnice, nasmejala je mnoge. Vlasnik je u opisu videa napisao: „Kada partner za trčanje ne želi da trči...“.

Video je ubrzo postao viralan, sakupivši skoro dva miliona pregleda i više od dve hiljade komentara.

Duhoviti komentari su nastavili da se nižu. „Slušaj, ja sam za krevet, a ne za traku za trčanje, tata!“, napisao je jedan korisnik.

Jedan od komentatora je takođe ponudio objašnjenje za ponašanje psa: „Pogled u njenim očima govori da je već jednom bila sa tobom na trčanju i da to neće ponoviti.“

Drugi korisnik je podelio slično iskustvo. „Pokušao sam da trčim sa svojim stafordširskim terijerom, a ona je stalno trčala ispred mene da me uspori i natera da stanem! Bilo je kao da govori: 'Ne, mama, ovo nije za nas!'“ Čini se da se pas u ovom videu oseća potpuno isto.