Rok za istek ultimatuma koji je izneo predsednik SAD Donald Tramp nije optimalan i trebalo bi ga pomeriti, saopštila je ironično ambasada Irana u Zimbabveu na mreži X

„20:00 nije baš najpogodnije vreme. Da li biste mogli da ga pomerite na period između 13:00 i 14:00, ili, ako je moguće, između 01:00 i 02:00. Hvala na pažnji posvećenoj ovom važnom pitanju“, navodi se u ironičnoj poruci iranske diplomatske misije.

Tramp je ranije dao rok Iranu da do 20:00 po vašingtonskom vremenu (2:00AM po srednjeevropskom vremenu). Predsednik SAD upozorio je da će se, ako ne prihvati uslove Vašingtona, za Iran otvoriti pakao.

„Cela zemlja može biti uništena za jednu noć. I ta noć može već sutra da nastupi“, izjavio je Tramp na brifingu za novinare.