Kubilijus je na društvenoj mreži X objavio da je potpisan odgovarajući sporazum između Evropske unije i Grčke, ocenivši da je reč o značajnom koraku za program SAFE i evropsku bezbednost, preneo je grčki javni servis ERT.

"Još jedna važna prekretnica za SAFE i evropsku bezbednost - upravo smo potpisali sporazum SAFE sa Grčkom", naveo je Kubilijus.

Prema njegovim rečima, program će pomoći Grčkoj da unapredi svoje odbrambene kapacitete u mediteranskom regionu kroz ulaganja u strateški nadzor, bezbedne komunikacije i tehnologije za suzbijanje bespilotnih letelica.

Kubilijus je istakao da će sporazum doprineti jačanju bezbednosti i otpornosti, kako Grčke, tako i Evropske unije u celini.

Program "Security Action for Europe" (SAFE), vredan oko 150 milijardi evra, finansira se kapacitetima za zaduživanje Evropske unije, što znači da ga na kraju garantuje budžet Unije, navodi ERT.

Program SAFE osmišljen je s ciljem da pomogne u razvoju odbrambenih kapaciteta koji su Evropi najpotrebniji, uključujući dronove, sajber-odbranu, rakete i evropski vazdušni štit, dok Unija nastoji da izgradi dovoljno snažan vojni potencijal za odvraćanje Rusije.