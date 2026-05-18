Upoznavanje preko aplikacija za dejting sve češće pokreće pitanje gde je granica između normalnih očekivanja i previsokih zahteva u vezi. Upravo takvu raspravu izazvala je objava koja se pojavila na Reditu nakon što je jedan mladić podelio poruku devojke sa Tindera u kojoj je navela kakvog partnera traži.

Njena lista kriterijuma brzo je postala tema rasprave na društvenim mrežama.

„Tražim obrazovanog i stambeno obezbeđenog muškarca“

Kako je naveo autor objave, devojka je istakla da joj je važno da muškarac bude fakultetski obrazovan, da ima stalan posao i rešeno stambeno pitanje.

Pored toga, napisala je i da ne želi partnera koji je preterano ljubomoran, koji proverava telefon ili nema poverenja u vezi.

Dodala je i da joj smeta preterano konzumiranje alkohola, pušenje i stalni noćni izlasci, kao i da joj je važno da muškarac bude pažljiv i nežan.

Na prvi pogled, mnogi korisnici ocenili su da se radi o sasvim normalnim očekivanjima za ozbiljnu vezu.

Rasprava je krenula zbog jednog detalja

Međutim, reakcije su se promenile kada je mladić tvrdio da devojka koja je postavila ove uslove navodno nema stalan posao niti rešeno stambeno pitanje.

Taj detalj pokrenuo je lavinu komentara.

Jedan korisnik napisao je da danas mnogi mladi ljudi ne mogu lako da kupe stan ili kuću i da nije neobično živeti sa roditeljima.

„Kako neko da skupi 200.000 evra za stan?“ upitao je.

„Veze danas izgledaju kao poslovni ugovori“

Pojedini korisnici kritikovali su sam koncept pravljenja „liste zahteva“ za partnera.

„Imam utisak kao da se sklapa poslovni ugovor, a ne ljubavna veza“, napisao je jedan komentator.

Drugi su tvrdili da previše uslova i kalkulisanja ubija spontanost, emocije i prirodan razvoj odnosa između dvoje ljudi.

Neki su ocenili da današnje veze sve više podsećaju na proveravanje stavki sa spiska, umesto na upoznavanje osobe i stvaranje bliskosti.

Bilo je i onih koji su podržali devojku

Sa druge strane, mnogi korisnici stali su u njenu odbranu i poručili da svako ima pravo da postavi standarde kakve želi.

„Iskreno, viđao sam mnogo gore liste zahteva“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su ocenili da su njeni kriterijumi zapravo „minimum za ozbiljnu vezu“ i da se većina svodi na stabilnost, poverenje i normalno ponašanje.

Cela rasprava još jednom je pokazala koliko su mišljenja o modernim vezama, očekivanjima i ljubavi danas podeljena — posebno kada se upoznavanje odvija preko aplikacija poput Tindera.