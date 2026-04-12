Wi-Fi je danas neizostavan deo svakodnevice i teško je zamisliti dan bez stabilne internet veze. Koristimo ga za posao, komunikaciju, zabavu i informisanje, ali uprkos tome, retko razmišljamo o tome koliko način na koji ga koristimo utiče na njegov kvalitet.

Kada dođe do usporavanja ili prekida veze, najčešće krivimo provajdera, iako se uzrok često krije mnogo bliže - u našim navikama.

Jedna od najčešćih grešaka jeste pogrešno postavljanje rutera.

Kada je sakriven iza nameštaja, u uglu prostorije ili u blizini metalnih predmeta i drugih elektronskih uređaja, signal slabi i ne može ravnomerno da se širi. Dodatni problem predstavljaju debeli zidovi, koji mogu stvoriti takozvane „mrtve zone“ u stanu. Najbolje rešenje je da ruter bude postavljen na centralnom i otvorenom mestu, blago uzdignut, kako bi signal mogao nesmetano da dopre do svih prostorija.

Još jedna česta greška koja može imati ozbiljne posledice jeste korišćenje fabričke lozinke ili slabe zaštite mreže.

U gusto naseljenim područjima to znači da se nepoznate osobe mogu lako povezati na vašu mrežu, što ne samo da usporava internet, već može dovesti i do krađe podataka. Zato je važno koristiti jaku lozinku i savremene sigurnosne protokole poput WPA2 ili WPA3, kako biste zaštitili svoju privatnost.

Savremeni domovi prepuni su uređaja koji koriste Wi-Fi - od telefona i računara do televizora i pametnih aparata. Kada se svi oni istovremeno povežu, dolazi do zagušenja mreže i pada brzine interneta. Problem je još izraženiji kada više uređaja istovremeno preuzima velike fajlove ili vrši ažuriranja. Rešenje je jednostavno: isključite uređaje koje ne koristite i planirajte veća preuzimanja u periodima kada je mreža manje opterećena.

Na kraju, iako je besplatan Wi-Fi u kafićima i tržnim centrima vrlo praktičan, on često nije adekvatno zaštićen.

Takve mreže predstavljaju laku metu za hakere koji mogu presresti vaše podatke. Zbog toga se ne preporučuje obavljanje osetljivih aktivnosti, poput online bankarstva ili prijavljivanja na naloge, dok ste povezani na javnu mrežu. Ako je korišćenje neizbežno, dodatna zaštita poput VPN-a može značajno smanjiti rizik, piše makeuseof.