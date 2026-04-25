Predsednik SAD Donald Tramp obratio se novinarima na Floridi, neposredno pre ukrcavanja u avion i odlaska za Vašington.



Pokušao je da objasni zašto je danas brzopleto otkazao putovanje svojih izaslanika na razgovore sa Iranom u Pakistan, navodeći uštedu vremena i novca kao ključne razloge, ističući da je kao predsednik „veoma pažljiv u pogledu troškova“.

"Ja sam osoba koja pazi na troškove"

"Previše je putovanja, traje predugo i preskupo je. Ja sam osoba koja veoma vodi računa o troškovima", rekao je Tramp novinarima.

Objasnio je da se ništa značajno nije promenilo u proteklih nekoliko dana i da američka delegacija nema nameru da putuje na drugu stranu sveta bez jasnog plana.

Predsednik je ponovio svoju tezu da Sjedinjene Države trenutno drže sve konce u svojim rukama i da nema smisla trošiti resurse na dugoročna putovanja dok druga strana ne iznese konkretne predloge.

"Dogovor nije komplikovan"

"Nema razloga da ljudi putuju 16 ili 17 sati. Mogu da me pozovu kad god žele. Mi držimo sve karte u rukama", rekao je Tramp.

Upitan sa kim bi pregovarao u Teheranu, s obzirom na izveštaje o haosu u iranskom rukovodstvu, Tramp je rekao da mu to nije ključno.

Razgovaraću sa onim ko je zadužen“, rekao je, ali je odmah postavio svoj glavni ultimatum: „Čitav ovaj dogovor zapravo nije nimalo komplikovan: Iran ne sme imati nuklearno oružje“.Na pitanje da li bi okončao primirje sa Iranom, Tramp je odgovorio: „Nisam ni razmišljao o tome“.

Poslali su bolju ponudu 10 minuta pošto sam otkazao pregovore

Zanimljivo je da je Tramp novinarima rekao da je Iran poslao znatno bolju ponudu samo deset minuta nakon što je objavljeno da se diplomatsko putovanje otkazuje.

„Dali su nam dokument koji je trebalo da bude bolji, a zanimljivo je da smo odmah nakon što sam otkazao putovanje, u roku od deset minuta, dobili novi papir koji je bio mnogo bolji“, rekao je američki predsednik.

Iako je tvrdio da je novi iranski predlog bolji, Tramp i dalje nije u potpunosti zadovoljan onim što je dobio od Teherana. Kada ga je novinar Si-En-Ena pitao o detaljima nove ponude, predsednik je bio rezervisan i nije želeo da ulazi u detalje.

"Ponudili su mnogo, ali i dalje nije dovoljno", kratko je rekao Tramp pre nego što je poleteo za Vašington.

Ovim izjavama, Tramp je potvrdio da njegova administracija ulazi u fazu čekanja. Uveren je da se iranski režim nalazi u podređenom položaju pod pritiskom prekida vatre i sankcija i da će Teheran biti taj koji će morati da pokrene sledeću rundu razgovora pod američkim uslovima.