Cene nekretnina u Beogradu iz godine u godinu su sve skuplje. Kvadrat je, prema nekim procenama, premašio 3.500 evra, barem na boljim gradskim lokacijama. Međutim, povremeno se na društvenim mrežama pojavi oglas za prodaju stana koji je nemoguće ignorisati. Tako se na profilu jedne agencije za nekretnine pojavio oglas za prodaju garsonjere u centru Beograda koji je privukao ogromnu pažnju. Ljudi se hvataju za glavu i u neverici trljaju oči.

Za garsonjeru 495.000 evra

Naime, na Dorćolu se prodaje garsonjera koju prodavac poredi sa nekretninom u Milanu. Cena prava sitnica - skoro pola miliona evra . Doduše, ne navodi se kvadratura, ali s obzirom na to da je u pitanju garsonjera u kojoj je sve osim kupatila smešteno u jednoj prostoriji.

- Prodaje se stan na Dorćolu za 495.000 evra, kompletno namešten, sa enterijerom koji bez problema pripada bilo kojoj svetskoj metropoli. Enterijer koji više liči na Milano nego na Beograd. Dizajnerski stan na Dorćolu, Strahinjića Bana - stoji u opisu videa.

U nastavku snimka se objašnjava da je u garsonjeri urađena zvučna izolacija i da je visina plafona 3,9 metera, a nekretnina ima i manju terasu.

Kako obično biva kada se ovakvi oglasi pojave na internetu, gotovo uvek završe na društvenim mrežama. Usledile su burne rekacije i komentari ljudi koji nisu verovali koliko novca traži vlasnik za ovaj stan.

- Ne mogu sad, evo gledam kako je garsonjera u Strahinjića Bana skuplja od jednosobnog stana na Menhetnu.

- Gospode, šta ja lupam, ima i dvosoban stan za ove pare da se nađe u srcu Njujorka. A da ne pričam po Kvinsu i Bruklinu.

- U Parizu za te pare kupiš kuću na sprat u fulu.

- Ahhahha enterijer kao frizerski salon i kada vidim ove šipke i ogledala, zna se da su prozori minijaturni, spratnost “nisko prizmlje” i da ima 38,16 m2 ili se varam.

- Ali lepo je, ima led trake na ćoskovima.

- Nema ga više u ponudi na sajtu te agencije... Prodat?

- Ovi su premašili i Matrix.

- Stan je prelep, samo što mu je cena kao da je down town of L.A. a ne centar Beograda. No dobro, svako pametan sa pola miliona u rukama napraviće vilu na periferiji umesto što će kupiti mali stančić na Dorćolu.

- Osim što je u Milanu ovakav stan jeftiniji.

- Molim vas bez ponizavanja i poređenja sa Milanom, to je jedan gradić u Italiji koji je daleko jeftiniji od Beograda - bili su samo neki od komentara na paprenu cenu ove garsonjere.