Kompanija Eurospin Eko je zbog mogućeg prisustva stranih tela u proizvodu, iz prodaje povukla ajvar premium blagi 290 g proizvođača Il Braciere.

Serijska oznaka proizvoda je 30226N102, a rok upotrebe 2. 3. 2029. godine.

Kompanija moli kupce da proizvod vrate na prodajno mesto, gde će im novac biti vraćen. Ukoliko to nije moguće, savetuju da se proizvod baci.

Na ovu meru su se odlučili zbog mogućeg prisustva komadića stakla, na šta ih je upozorio jedan potrošač, piše slovenački portal Delo.