"Ambasada SAD u Bejrutu pažljivo prati bezbednosnu situaciju u Libanu. Bezbednosno okruženje ostaje složeno i može se brzo promeniti. Pozivamo građane SAD da napuste Liban dok su opcije komercijalnih letova još uvek dostupne. Preporučujemo građanima SAD u Libanu koji se odluče da ne odlaze da pripreme planove za vanredne situacije i da prate vesti radi najnovijih razvoja događaja", navode.

Libanski državni mediji su izvestili da su u današnjim izraelskim napadima u južnom Libanu poginule najmanje četiri osobe. Hezbolah je, prema izveštaju, pokrenuo napad dronom na izraelske snage u regionu, što dodatno ugrožava primirje postignuto uz posredovanje SAD.

RSF je saopštio da je Halil, novinarka lista Al-Akbar, zarobljena u blizini južnolibanskog sela Al-Tiri nakon izraelskog vazdušnog napada koji je pogodio blizu njenog vozila."Njen život je trenutno u opasnosti! Kontinuirani izraelski vazdušni napadi sprečavaju spasioce da dođu do nje", navodi se u objavi RSF-a.

Libanski predsednik Džozef Aun pozvao je Libanski Crveni krst da radi na spasavanju Halil, zajedno sa još jednom novinarkom, Zeinab Faradž, koja je bila sa njom.

Izraelski dron ispustio je granatu na spasioce koji su pokušavali da izvuku ranjenog novinara iz ruševina u mestu Tajri na jugu Libana, izjavio je danas visoki zvaničnik libanske vojske za Rojters.

Liban će zatražiti jednomesečno produženje primirja kada se libanski i izraelski izaslanici sastanu sutra u Vašingtonu po drugi put za dve nedelje, prema izveštajima. Desetodnevno prekid vatre ističe u nedelju.

Prethodno je Vlada Sjedinjenih Američkih Država upozorila svoje građane da "odmah napuste Iran" nakon delimičnog ponovnog otvaranja vazdušnog prostora.