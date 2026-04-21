Saznanje o prevari često se otkrije usput – kroz sitnice koje u prvi mah deluju bezazleno. Bilo da je reč o slučajno viđenoj poruci, promeni u ponašanju ili nelogičnostima u priči, mnogi tek naknadno povežu sve znakove i shvate šta se zapravo dešavalo.

Upravo takve situacije našle su se u centru jedne rasprave na Reditu, kada je korisnik iz Srbije pokrenuo temu o najneobičnijim načinima na koje su ljudi otkrili da ih partner vara.

Od slučajnih susreta na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, preko „greškom“ poslatih poruka, pa do sitnih detalja koji su tek kasnije dobili smisao, ispovesti su otkrile koliko su takva saznanja često rezultat intuicije, ali i pukih okolnosti.

"Najčudniji način kako ste saznali za prevaru? Neka čudna ili zanimljiva situacija u kojoj ste otkrili da vas partner vara", glasilo je njegovo pitanje koje je brzo privuklo pažnju, pa su se ispod objave nizale razne priče i komentari - od potpuno slučajnih otkrića do neobičnih obrta.

"Poslala mi je poruku da je u krevetu sa drugim"

"Pokazivala mi nešto na telefonu i u tom trenutku su krenule da stižu poruke od nekog lika. Ja je pitam ko je to, a ona brzo skloni telefon i kaže: 'ništa, ništa'. Rekao sam 'okej, hoćeš li mi pokazati ili završavamo vezu', ali nije htela da pokaže. Par meseci kasnije objavljuje slike sa novim dečkom, a bili smo zajedno dve godine", napisao je jedan momak iz Srbije.

Drugi je dodao:

"Davno, devojka koju sam voleo do kosti i sa kojom sam bio dve godine otišla je da studira u Beograd. Jedno veče joj pošaljem poruku 'gde si?', a ona mi bez blama odgovori: 'U krevetu sa drugim'. Mnogo sam je voleo i trebalo mi je 3,5 godine da je prebolim."

Jedna devojka otkrila je da je istinu saznala na potpuno neočekivan način:

"Dao mi je broj od nje jer nije znao ko ga zove, a nije imao Viber. Ona mi ostane u imeniku i posle dva meseca slučajno vidim njenu profilnu sliku na Viberu - ona zagrljena sa mojim dečkom. Užas."

"Objavio kako se ljubi sa drugom devojkom"

Da ponekad i "detektivski instinkt" ume da odigra ulogu, pokazuju i sledeći primeri:

"Poslao mi je sliku sa pozadinom ormara bez vrata. Kasnije, listajući koga prati, vidim da jedna cura ima profilnu sliku u ogledalu i potpuno isti ormar u pozadini. Na kraju su se venčali i imaju dete od godinu dana", priznala je ona.

"Sakrio je stori na Instagramu od mene i mog društva, a onda objavio sliku kako se ljubi sa drugom devojkom. Zaboravio je da sakrije od mog poslovnog profila".

Javilo im se u snu

Dvojici Srba ideja o partnerkinoj prevari javila se, navodno, ni manje ni više nego u snu, a onda se na javi sve ispostavilo kao tačno.

"Bukvalno sam sanjao da sam joj našao poruke u telefonu i posle 4-5 dana me je toliko kopkalo da sam proverio i zaista ih našao", napisao je jedan, dok je drugi dodao:

"Leto 2022, Tara. Spavali smo u dva odvojena kreveta, a između je bio noćni ormarić i utičnice gde smo punili telefone. Poslednji dan letovanja sanjam njenu šifru za telefon, iako je nisam znao ranije. Probudio sam se, nisam mogao da izbacim to iz glave, pokušam šifru - i otključa se. Uđem u Instagram poruke i vidim razgovore sa likom za koga nisam ni znao da postoji. Tako je propala moja veza od 3,5 godine."

(Blic)