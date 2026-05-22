Itan Lapjer pronašao je originalan i duhovit način da razveseli svoju suprugu tokom trećeg trimestra njene treće trudnoće – njene poruke o trudničkim tegobama pretvorio je u pesmu, a video je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.

Itan (36) i njegova supruga Sara (32) već duže vreme dele delove svog svakodnevnog života na TikToku, a video objavljen 22. aprila posebno je privukao pažnju javnosti.

Poruke koje su postale pesma

Inspirisan popularnim trendom „pretvaranja poruka u pesmu“, Itan je odlučio da iskoristi SMS poruke svoje supruge i od njih napravi muzičku kompoziciju.

– Osećam se kao da umirem, tako sam umorna i boli me glava. Mislim da sam gladna, ali ne mogu da jedem – deo je prvog stiha pesme, dok se u videu vidi kako Itan ritmično reaguje na muziku, a zatim pokazuje suprugu koja se smeje.

U pesmi su se našle i poruke poput:

– Umirem. Usta su mi tako odvratna i leđa me ubijaju. Nisam gladna, ali ne znam šta da radim

– Žao mi je što ti se žalim, samo stvarno umirem

– Tužna sam što si me prevario u snu

„Nisam planirao da objavim video“

Itan je za magazin People objasnio da u početku nije imao nameru da video podeli javno, ali ga je supruga na to podstakla.

– Video sam trend i pomislio da bi bilo smešno da iskoristim poruke svoje trudne supruge. Hteo sam samo da je nasmejem – rekao je.

Dodaje da je nakon što joj je pustio pesmu reakcija bila toliko pozitivna da je ona insistirala da video objave.

– Toliko se smejala da je rekla: „Moraš ovo da objaviš“ – ispričao je.

Itan navodi da je pomoću aplikacije oblikovao poruke u pesmu, a za ceo proces mu je trebalo nekoliko sati kako bi sve dobilo strukturu sa strofama i refrenom.

Viralni hit i nastavak priče

Video je brzo postao viralan, a reakcije publike bile su uglavnom pozitivne, uz mnogo komentara u kojima su se ljudi poistovetili sa situacijom.

Itan je kasnije napravio i nastavak pesme, ovog puta zasnovan na svojim odgovorima na poruke supruge, ali kaže da tu planira da stane.

– Bilo je zabavno, ljudi su se prepoznali u tome, ali ne želim da preteram – rekao je, dodajući da mu je to verovatno „labuđi pev” u ovom formatu.