Tokom obraćanja, predsednik Vučić je naglasio da se u vino više razume nego u rakiju i otkrio detalje razgovora sa srpskim proizvođačima vina:

"Ja imam tu jedan problem, a to je da koga god od svojih drugara vinara pitam 'odakle ti je flaša', uglavnom mi kaže 'iz Hrvatske'. Ja kažem pa čekaj, imamo Srpsku fabriku stakla, u čemu je problem? Problem je malo u kvalitetu, malo u ceni... Nemam ništa protiv Hrvatske, ali hoću da se borimo i hoću da se takmičimo. Hoću da pomognemo i da pobeđujemo, i uveren sam da srpska fabrika stakla može da pobedi", rekao je Vučić.

"Zamoliću ljude u vladi da nađu načina dodatno pomognu Srpskoj fabrici stakla, da možete da pobedite. Rakije proizvdemo više od 100 miliona boca. Vi imate posao da deset toga pokrijete, a trebalo bu da dođete do 50 posto", rekao je predsednik.

