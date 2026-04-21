"Glavni razlog mog telefonskog razgovora sa Mađarom bio je da saznam stav novog mađarskog političkog rukovodstva o nastavku rada naftovoda Družba i o tužbi koju Slovačka i Mađarska podnose protiv EU u vezi sa obustavom protoka ruskog gasa i nafte. Predložio sam da o svim ostalim temama razgovaramo lično", napisao je Fico na svom nalogu na mreži X.

Fico je istakao da je Mađar, pozivajući se na činjenicu da još nije zvanično premijer Mađarske, na njegova pitanja odgovorio samo uopšteno.

Naftovod Družba je ponovo funkcionalan i može da nastavi tranzit ruske nafte u Evropu, izjavio je ranije danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je dodao da su kompletirani radovi na renoviranju na jednom delu naftovoda koji je, kako tvrdi, oštećen u ruskom napadu u januaru ove godine, prenosi Rojters.

"Iako niko ne može da trenutno garantuje da Rusi neće ponovo napasti naftovof, naši stručnjaci su obezbedili osnovne uslove za nastavak operacija tog naftovoda i prateće opreme", rekao je Zelenski.

Fico je rekao da je iz današnjeg razgovora jasno proizašlo da su prioritet Petera Mađara u slovačko-mađarskim odnosima, i da će to i biti, Benešovi dekreti, o kojima dve zemlje, kako je naveo, imaju fundamentalno različite stavove.

Benešovi dekreti su Zakoni na osnovu kojih je posle Drugog svetskog rata iz Čehoslovačke proterano 2,5 miliona Sudetskih Nemaca i nekoliko desetina hiljada Mađara, koji se i danas često opisuju kao "teg oko vrata" u odnosima između zemalja Višegradske grupe, jer predstavljaju bolnu tačku iz prošlosti koja još nije potpuno razrešena, posebno u kontekstu evropskih integracija.

Slovački premijer je rekao da je Mađaru čestitao pobedu na izborima i pozvao ga, kao novoizabranog premijera, da tradicionalno poseti Slovačku.

"Zvaničnoj poseti Petera Mađara Slovačkoj, odnosno mojoj poseti Budimpešti, prethodiće radni sastanak na samitu EU u Briselu. Naglasio sam da slovačko-mađarski odnosi već dugi niz godina nisu predmet političke konkurencije i da mi je stalo do dobrog suživota Slovaka i Mađara u Slovačkoj", istakao je Fico.