Ipak, postoje jednostavni trikovi koji mogu značajno ubrzati punjenje baterije i produžiti njen vek.

Ako želite da vam se telefon napuni brže, primenite ove savete.

Ne punite telefon preko računara

Punjenje telefona putem USB kabla na računaru je znatno sporije nego preko zidnog punjača. Računari daju slabiju struju, zbog čega bateriji treba više vremena da se napuni.

Isključite telefon tokom punjenja

Korišćenje telefona dok se puni usporava proces jer uređaj troši energiju. Kada ga isključite, sva energija ide direktno u bateriju, pa se telefon puni brže.

Uključite režim rada u avionu

Ako ne možete da ugasite telefon, uključite režim rada u avionu. Time se smanjuje potrošnja energije i ubrzava punjenje baterije.

Koristite brzi punjač

Brzi punjači za Android i iPhone uređaje omogućavaju znatno kraće vreme punjenja. U nekim slučajevima baterija može da se napuni i za manje od 30 minuta.

Skinite masku sa telefona

Telefon se tokom punjenja zagreva, a viša temperatura usporava punjenje. Zato je preporučljivo da skinete masku i ostavite uređaj na hladnijem mestu dok se puni.

Uz ove jednostavne savete, vaš telefon će se puniti brže i biti spreman kada vam je najpotrebniji.