Upravo zbog toga godinama kruži teorija da nas pametni telefoni tajno prisluškuju kako bi nam servirali personalizovane oglase. Međutim, stručnjaci tvrde da je stvarnost nešto drugačija.

Istraživači sa Univerziteta Nortistern analizirali su više od 17.000 najpopularnijih Android aplikacija kako bi proverili da li uređaji bez dozvole aktiviraju mikrofon i snimaju privatne razgovore korisnika. Rezultati istraživanja nisu pokazali nijedan dokaz da aplikacije tajno prisluškuju ili šalju audio-snimke bez znanja korisnika.

Pa kako onda reklame deluju toliko precizno?

Odgovor se krije u ogromnoj količini podataka koje svakodnevno ostavljamo iza sebe. Savremeni algoritmi analiziraju lokaciju, istoriju pretrage, navike kupovine, interesovanja, pa čak i povezanost sa drugim ljudima.

Na primer, ako provodite vreme sa prijateljem koji je nedavno pretraživao turističke aranžmane, sistemi mogu povezati vaše uređaje preko podataka o lokaciji i zaključiti da biste i vi mogli biti zainteresovani za slične sadržaje. Upravo zbog toga reklame ponekad deluju zastrašujuće precizno.

Psiholozi dodatno objašnjavaju ovaj fenomen takozvanim Baader-Majnhof efektom. Kada nam nešto privuče pažnju ili o tome razgovaramo, počinjemo mnogo češće da primećujemo iste informacije oko sebe. Zbog toga nam se može učiniti da su reklame povezane sa nedavnim razgovorom, iako je reč o slučajnosti ili pametnoj analizi podataka.

Ipak, bilo je i eksperimenata sa korišćenjem mikrofona u marketinške svrhe. Pojedine mobilne aplikacije i igre tražile su dozvolu za pristup mikrofonu kako bi prepoznavale zvukove iz televizijskih reklama i na osnovu toga prikazivale povezane oglase. Takve prakse su uglavnom zahtevale saglasnost korisnika.

Američka Federalna trgovinska komisija saopštila je u maju 2026. godine da je jedna marketinška kompanija kažnjena zbog tvrdnji da njen sistem „aktivnog slušanja“ prati razgovore preko pametnih uređaja. Istraga je pokazala da se tehnologija zapravo oslanjala na kupljene baze podataka, a ne na glasovne snimke korisnika.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da postoji drugi razlog za zabrinutost. Istraživanja su pokazala da pojedine aplikacije beleže aktivnosti na ekranu i prikupljaju detaljne podatke o ponašanju korisnika, koje zatim dele sa trećim stranama.

Drugim rečima, vaš telefon možda ne sluša šta govorite, ali veoma pažljivo prati gotovo svaki vaš digitalni korak.