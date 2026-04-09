U novoj objavi FBI ističe "rizike po bezbednost podataka povezane sa mobilnim aplikacijama razvijenim u inostranstvu koje se često koriste u Sjedinjenim Državama; međutim, te zabrinutosti su globalne"

Upozorenje bi moglo da se odnosi na niz popularnih aplikacija koje su razvile kineske kompanije - uključujući platformu za uređivanje videa CapCut, aplikacije za kupovinu poput Temu i SHEIN, kao i društvene mreže poput Lemon8, piše NewYorkpost.

FBI u svom upozorenju nije naveo konkretne aplikacije, već savetuje korisnicima da pažljivo provere svaku aplikaciju pre instaliranja. Posebno ističe da korisnici treba da obrate pažnju na to kojim podacima aplikacije traže pristup.

Kada korisnik dozvoli pristup, aplikacije mogu kontinuirano prikupljati podatke i privatne informacije sa uređaja. To uključuje kontakte, što može biti izuzetno vredno hakerima ili državnim akterima.

Neke platforme nude opciju pozivanja prijatelja ili kontakata. Uz podrazumevane dozvole, kompanije mogu skladištiti lične podatke korisnika i njihove kontakte, uključujući imena, e-mail adrese, ID-ove, adrese i brojeve telefona", navodi FBI.

FBI upozorava i da se podaci mogu čuvati na serverima u Kini onoliko dugo koliko kompanije smatraju potrebnim. Iako postoje opcije za ograničavanje deljenja podataka, one se retko koriste, a neke aplikacije čak ne dozvoljavaju korišćenje bez pristanka na prikupljanje podataka.

Pored rizika po privatnost, FBI ističe i mogućnost da aplikacije sadrže zlonamerni softver koji može prikupljati dodatne podatke ili iskoristiti bezbednosne propuste uređaja, piše Forbes.

Ipak, FBI savetuje korisnicima da budu oprezni, provere pravila privatnosti i izbegavaju aplikacije koje imaju sumnjive prakse.