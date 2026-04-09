Hrišćani sutra obeležavaju Veliki petak, koji se smatra najtužnijim danom u godini. Na ovaj dan, kada se vernici sećaju stradanja i raspeća Isusa Hrista, u srpskom narodu postoje brojna verovanja i običaji. Posebno se posmatraju vremenske prilike, jer se veruje da one mogu nagovestiti kakva nas godina očekuje – da li će biti rodna i uspešna ili teška i puna problema, u zavisnosti od toga da li je vreme vedro, kišovito ili praćeno grmljavinom.

Šta znači grmljavina na Veliki petak

Grmljavina na Veliki petak ima posebno mesto u narodnim tumačenjima. Od davnina se smatralo da grmljavina na ovaj dan predstavlja izraz božanskog gneva i simbol patnje i nepravde koje je Isus Hrist pretrpeo. Zvuk groma povezivan je sa božjim ogorčenjem zbog ljudskih grehova i izdaje kojoj je Hrist bio izložen.

Postoji i drugo tumačenje prema kojem grmljavina na Veliki petak predstavlja znak božje pravde i moći, podsećajući ljude na značaj Hristove žrtve i pozivajući ih na pokajanje i molitvu.

U pojedinim krajevima, naročito u Šumadiji, verovalo se da grmljavina na Veliki petak najavljuje lošu godinu za poljoprivredu. Smatralo se da će takva godina doneti grad koji će uništiti useve, naročito voće koje raste na drveću, a posebno šljive.

Šta znači kiša na Veliki petak

Kiša na Veliki petak ima snažnu simboliku u narodnim verovanjima i duboko religiozno značenje. Često se tumači kao božje suze zbog stradanja i smrti Isusa Hrista, odnosno kao znak da nebo plače zbog njegove žrtve za čovečanstvo.

Prema drugom verovanju, kiša na ovaj dan simbolizuje i očišćenje od greha i duhovnu obnovu. U nekim krajevima, poput Banata, govorilo se da kišnica na Veliki petak donosi smirenje i mir duši, pripremajući vernike za radost Vaskrsa.

Ipak, kada su u pitanju usevi, kiša na Veliki petak nije smatrana dobrim znakom. Verovalo se da će, ukoliko padne kiša na dan Hristovog raspeća, sve što je posejano istruliti u zemlji, pa će godina koja sledi biti teška i oskudna, bez roda i blagostanja.

Šta znači lepo vreme na Veliki petak

Sunčano i toplo vreme na Veliki petak uvek se smatralo dobrim znakom. Prema narodnim verovanjima, takvo vreme najavljuje rodnu, plodnu i uspešnu godinu kako za ratare, tako i za voćare.

Postojalo je i verovanje da, ukoliko sunce sija na Veliki petak, sve što ljudi započnu u periodu do narednog Uskrsa ima velike šanse da bude uspešno i donese dobre rezultate.