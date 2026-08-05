Ketrin Zita-Džons vraća se na male ekrane u novoj triler seriji "Kill Jackie", koja stiže na platformu Prime Video.

U seriji od osam epizoda, 56-godišnja glumica igra glavnu ulogu. Tumači Džeki Prajs, bivšu krijumčarku droge koja kreće u osvetnički pohod nakon što sazna da je progoni grupa plaćenih ubica poznata kao Sedam demona. Pored glavne uloge, Ketrin Zita-Džons je i jedna od izvršnih producentkinja serije.

„Oduševljena sam što učestvujem u seriji "Kill Jackie", i ispred i iza kamere“, rekla je glumica. Dodala je da jedva čeka da oživi ovaj složen lik i ispriča priču koja istražuje teme identiteta, iskupljenja i ženske snage.

Triler je zasnovan na romanu The Price You Pay pisca Nika Harkaveja. Na seriji radi kreativni tim koji stoji iza hitova Killing Eve i Gangs of London.

Za razliku od romana, u kojem je glavni junak muškarac, televizijska adaptacija donosi ženu u glavnoj ulozi. Džeki već 20 godina živi luksuznim životom, uverena da je zauvek ostavila prošlost iza sebe.

Međutim, sve se menja kada sazna da je grupa najopasnijih plaćenih ubica na svetu, poznata kao Sedam demona, dobila zadatak da je likvidira. Ubeđena da iza svega stoji neko iz njene prošlosti, oslanja se na stare instinkte i odlučuje da prva krene u obračun, pre nego što oni stignu do nje.

Kako priča odmiče, Džeki shvata da su njeni lični demoni opasniji od profesionalnih ubica koji joj rade o glavi. Istovremeno, davno zakopane tajne sve više je vraćaju u prošlost i vode ka domu, uz niz neočekivanih posledica.

Pored Ketrin Zita-Džons, u seriji igraju Danijel Ings, poznat po ulozi u seriji The Gentlemen, kao i Rafa Lo, sin Džuda Loa i Sejdi Frost.

Glumačku postavu čine i Sidse Babet Knudsen (Borgen), Ron Perlman (Hellboy), Džulijan Beret (The Mighty Boosh), Bil Paterson (Fleabag), Oskar Haenada (Cantinflas), Kristin Adams (Black Lightning), Džulijan Rajnd-Tat (Green Wing) i Džonatan Kejk (Rebecca).

Serija će biti dostupna na Prime Video u Velikoj Britaniji, Irskoj, Holandiji, Turskoj, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Lihtenštajnu, Luksemburgu i Kanadi na jesen 2026. godine, piše Entertainment Focus.