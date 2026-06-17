Film "Maska Zoroa" (The Mask of Zorro, 1998) iznedrio je brojne filmske tajne tokom stvaranja, a mnoge od njih uključuju impresivne mačevalačke scene i posvećenost glumaca.

Otkrivamo vam neke od najzanimljivijih i najuzbudljivijih zakulisnih detalja o ovom klasiku:

Mačevanje bez CGI-ja: Čuveni odsjaj sunca na sečivu mača tokom okršaja nije kompjuterski generisan (CGI). Antonio Banderas je zapravo predložio reditelju Martinu Kembelu da nagne mač pod pravim uglom kako bi uhvatio svetlost, što je uspelo nakon samo tri pokušaja.

Entoni Hopkins i bič: Reditelj Martin Kembel prvobitno nije želeo da Zoro koristi čuveni bič. Međutim, Ser Entoni Hopkins je insistirao da bič bude deo opreme. Vežbao je svakodnevno i uspeo je sam da izvede scenu u pećini.

Naporna obuka: Fred Kavens, holivudski majstor mačevanja, obučavao je glumce da izvode prave pokrete umesto klasičnog filmskog skakanja po nameštaju. Antonio Banderas i Ketrin Zita-Džouns su nedeljama naporno vežbali koreografije.

Tajna sečiva i istorija: Mnogi glumci su zapravo lažnih nacionalnosti u filmu – Velšanin glumi Španca (Hopkins), Meksikanca glumi Španac (Banderas), dok su zlikovci povereni engleskim glumcima.

Skoro otkazana uloga: Entoni Hopkins je zamalo odbio ulogu Don Dijega jer je povredio leđa tokom snimanja drugog filma, ali je laserska operacija u poslednjem trenutku spasila stvar.

Zamalo drugačija glumačka ekipa: Uloga Elene je prvobitno nuđena Šakiri i Salmi Hajek, ali je produkcija smatrala da u tom trenutku nisu imale dovoljno glumačkog iskustva. Ketrin Zita-Džouns je briljirala i ostvarila svetsku slavu.

Kultni lik iza maske: Bob Kejn, tvorac Betmena, istakao je da je lik Zoroa poslužio kao glavna inspiracija za stvaranje Betmena (uključujući tajne prolaze u kući i batlera Alfreda koji podseća na vernog slugu Bernarda).

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je holivudsku glumicu Ketrin Zitu Džouns prilikom njene posete Beogradu.

- Imao sam izuzetno zadovoljstvo da ugostim jednu od najvećih holivudskih zvezda Ketrin Zitu Džouns, glumicu koja je i čuvenom Zorou uzela deo slave - napisao je on na Instagramu.

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