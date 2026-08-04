Njene misterije imaju prepoznatljivu atmosferu: radnja se odvija na mestu sa kojeg se ne može lako otići, među ljudima koji deluju pristojno i bezazleno, sve dok njihove tajne ne počnu da izlaze na površinu.

Upravo zbog toga se Smrt na Nilu, Ubistvo u Orijent ekspresu i drugi čuveni romani čitaju iz generacije u generaciju. Agata Kristi nije se oslanjala na brutalnost i šokantne prizore. Napetost je gradila iz odnosa među ljudima, pažljivo skrivenih tragova i sitnih detalja čije značenje postaje jasno tek na kraju.

Takvih krimi-romana danas nema dovoljno. Savremeni trileri često biraju brz ritam, nasilje i junake sa teškim traumama, dok je elegantna zagonetka, ona u kojoj čitalac ravnopravno učestvuje u istrazi, postala prava retkost. Vulkan izdavaštvo ovog leta donosi upravo takvu knjigu. Intriga u Amalfiju, roman supružnika Andeša i Anete de la Mote, vodi čitaoce na jednu od najlepših italijanskih obala, gde se privid savršenog odmora polako pretvara u misteriju.

Porodične tajne na obali Amalfi Nastavnik istorije Hugo Lind i organizatorka putovanja Lara Belmonte stižu na Amalfi sa članovima porodice Bilen, vlasnicima kompanije poznate po čokoladnim pralinama i bombonjerama. Njihov porodični posao našao se u krizi, a budućnost kompanije postaje sve neizvesnija.

Putovanje u Italiju trebalo bi da im pomogne da pronađu inspiraciju i novi pravac za poslovanje. Ipak, lepota obale i ukus lokalnih specijaliteta ne uspevaju da ublaže napetost među članovima porodice. Stare zamerke ponovo se otvaraju, pitanje nasledstva postaje sve važnije, a iza porodične složnosti pojavljuju se sasvim drugačiji interesi.

Kada dođe do misteriozne smrti, svako od njih može imati razlog da nešto prećuti.

Krimi-zagonetka sa ukusom leta Najveći adut romana Intriga u Amalfiju krije se u spoju napete priče i idiličnog mediteranskog ambijenta. Dok se u pozadini smenjuju prizori mora, obronci prekriveni stablima limuna i mali italijanski restorani, među junacima raste sumnja.

Čitalac postepeno upoznaje njihove odnose i otkriva koliko se toga krije iza porodične reputacije. Svaki razgovor može sadržati trag, a nečija naizgled bezazlena reakcija može potpuno promeniti tok istrage.

U tome se najjasnije oseća srodnost sa romanima Agate Kristi. Krug osumnjičenih je pažljivo postavljen, svaki lik ima sopstveni interes, a odgovor se nalazi u detaljima koje je lako prevideti.