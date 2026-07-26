Porodila se ćerka voditeljke Lee Kiš! Sara Mia Jokić jutros je objavila srećne vesti, a sinu je dala prelepo i simbolično ime Leo.

Ćerka Lee Kiš, krajem avgusta 2025. godine iznenadila je javnost kada je stala na „ludi kamen“ sa vojnim pilotom Brankom Milojevićem.

Brak je sklopljen nakon samo mesec i po dana veze, a mlada je sada prvi put podelila fotografije sa suprugom sa romantičnog odmora – na kojima su osmesi najbolji dokaz koliko su srećni i zaljubljeni.

– Venčanje je održano u tajnosti jer smo želeli da uživamo u danu bez opterećenja, samo u krugu najbližih. Posle mesec i po dana veze odlučili smo da se venčamo. Moji roditelji nisu bili iznenađeni, jer i moja mama ima sličnu priču – Lea se udala za mog tatu posle samo sedam dana – ispričala je mlada.

Šta znači ime Leo?

Ime je nastalo od grčkog "Leon" ili latinskog "Leo" što u prevodu znači "lav". Simbol je gordosti, hrabrosti i snage. Kalendarsko je ime. Takođe je i kratka forma imena"Leonhard" i "Leopold" 13 Papa do sada jenosilo ime Leo.

BONUS VIDEO: