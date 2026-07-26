Kako je istakao, u projekte u užičkom kraju biće uloženo oko milijardu evra.

- Ako uradimo taj autoput od Užica ka Kotromanu onda smo rešili Zapadnu Srbiju, jer ovo je neizdrživo jer više izgubiš vremena od Požege do Užice jer si sišao sa autoputa i naišao na čep i to je muka i za Zlatibor i sve drugo - rekao je Vučić.

On je istakao da mora da se završi tunel ispod Kadinjače.

- Sada smo završili tender za tunel u dužini do 6,2 km i dobili smo tri ponude, vredne od 105 do 147 miliona - rekao je Vučić.

On je naveo da će u zdravstveni centar u Užicu biti uloženo oko 100 miliona evra, a ukupno u projekte u užičkom kraju oko milijardu evra.

- Užice to ne bi moglo samo da finansira u narednih 300 godina - rekao je Vučić.

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