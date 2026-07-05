Međutim, nakon mnogobrojnih kritika, pa i malicioznih komentara blokadera na račun sopstvene države i zastave, jedan ratni vojni veteran je odlučio da svima njima zapuši usta i to uživo u programu njihove blokaderske televizije Nova.

On se uključio u program emisije "Utisak nedelje", koju vodi Olja Bećković, a tokom koje je miting SNS-a u Beogradu bio jedna od glavnih tema, te imao šta da kaže.

"Ja sam ratni vojni veteran", predstavio se najpre ovaj gospodin.

Zatim je nastavio:

"Ja ne vidim zašto je to najveći problem?! Zašto nekome smeta srpska zastava od 500 metara?!"

Dok je Bećkovićka bezizražajno gledala u kameru i šta njen gledalac govori, on je još dodao:

"Ja sam se pod tom zastavom borio za ovu zemlju!".

Snimak uključenja ovog vojnog veterana objavljen je na profilu Nacionalni interes na društvenoj mreži Iks, gde su blokaderi, verovali ili ne, napali veterana jer se "usudio" da stane u odranu svoje zemlje i zastave.

"Niko se nije borio pod tom zastavom, ili zastava SFRJ, ili zastava SRJ, a ova zastava ne pamti ratove... osim u pričama ovakvih "junaka".

"Da li si pobedio?", glase samo neke od blokaderskih reakcija na ovaj video.

Podsetimo, najveća zastava Srbije - dugačka 500 metara i teška jednu tonu - prikazana je na skupu 27. juna u Beogradu.

Reč je o najvećoj zastavi ikada napravljenoj u Srbiji - džinovskoj trobojci površine oko 4.000 kvadratnih metara, dužine 500 metara, širine osam metara i težine oko jedne tone, koja je nastajala tokom višenedeljnog rada velikog broja ljudi, posebno žena angažovanih na šivenju, spajanju i završnoj izradi platna.