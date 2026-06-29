Predsednik je objavio snimak jučerašnjeg obilaska mobilne ambulante u Senjskom Rudniku i poručio: "Ne postoji ništa važnije od borbe za ljude".

"Tražio sam da vam se kupe ove mobilne ambulante i sad smo uzeli ove mobilne ambulante. Deset ih imamo i naš će cilj biti da probamo da za svaku opštinu obezbedimo, ukoliko budemo imali lekara, ali bar da imamo za svaku treću opštinu i onda da idemo po selima. Jer ovo je najvažnije, ovim ćemo da sačuvamo živote ljudi. Ovo je borba za ljude. Ne postoji ništa važnije od ovoga, sem onog što možete za decu da uradite, od ovoga ne postoji ništa važnije", naveo je predsednik prilikom obilaska.

Podsetimo, predsednik Vučić je juče obišao porodicu Veljković u naselju Senjski Rudnik. Nakon posete porodici Veljković, predsednik Vučić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su pokretno ambulantsko vozilo u Senjskom Rudniku.

Vučić je posetio i manastir Ravanica, a po dolasku u ovu veliku svetinju poklonio moštima Kneza Lazara, a potom je razgovarao sa meštanima.

Vučić prekinuo razgovor u Senjskom Rudniku zbog mladića u kolicima: "Računajte da je to rešeno, doniraće stranka 50.000 evra ako je potrebno"

Vučić sa narodom u Manastiru Ravanica! Gospođa prišla predsedniku, pa ga izenadila komplimentom: "Ne pamtim da mi je to neko rekao"

