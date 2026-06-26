U Srbiji će u petak, 26. juna biti sunčano i toplo, dok se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajnua kišu ili pljusak sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren severni vetar, a najavljene su i temperature od 15 do 36 stepeni.

U Beogradu će biti toplo i sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni.

Upozorenje važi od 26 juna

Podestimo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje cele Srbije zbog ekstremno visokih temperatura koje nas očekuju od petka, 26 juna, pa sve do utorka, 2. jula 2026 godine.

Toplotni talas, koji će u većem delu naše zemlje početi 26.juna , trajaće za vikend, kao i početkom sledeće sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura sutra će biti u intervalu od 32 do 36 °C, a zatim se u većini mesta očekuje od 35 do 39 °C, navodi RHMZ.

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