22.15 B92

Potkrovlje

Petorica oženjenih prijatelja koriste potkrovlje za svoje vanbračne ljubavne afere i za ostvarenje najskrivenijih fantazija. Oni su rešili da iznajme stan umesto da troše kreditne kartice na plaćanje hotela za svoje ljubavnice. Međutim, sve se menja kada na krevetu u potkrovlju pronađu mrtvo telo nepoznate devojke i kada shvate da je jedan od njih ubica. Njihove fantazije postaju košmar i počinju da sumnjaju jedan u drugoga. Obuzimaju ih strah i paranoja, a i brakovi su im dovedeni u pitanje. Uloge: Karl Urban, Džejms Mardsen, Ventvort Miler.

00.00 Prva

Ljubavni džekpot

Kada lepa i pametna 40-ogodišnja majka iz predgrađa otkrije da je muž vara, odvodi sa sobom svoje dvoje dece u Njujork da počne ispočetka. Novi posao koji joj oduzima mnogo vremena primorava je da unajmi bejbisiterku, te se ona odlučuje za 25-ogodišnjeg Arama, koji još uvek pokušava da razluči šta želi od života. I dok se Aram sve više vezuje za njenu decu, Sara i on postaju sve svesniji neporecive hemije koja postoji među njima. Film „Ljubavni džekpot“ je sveža, vrcava i seksi komedija o neočekivanoj romansi. Uloge: Ketrin Zita Džouns, Džastin Barta.

21.00 CINEMANIA

Palm Springs

Najls je zapeo na venčanju u Palm Springsu gde upoznaje Saru, deverušu i ujedno crnu ovcu svoje porodice. Nakon što je spase tokom njenog poprilično katastrofičnog održavanja zdravice za mladence, Sari počinje da se sviđa Najls, a pogotovo njegov neustrašivi nihilizam. Ali nakon što njihov improvizovani spoj prekine jedan nadrealni trenutak, Sara se pridružuje Najlsu i prihvata njegovu ideju da ništa nije bitno te njih dvoje započnu s polaganim uništavanjem venčanja na kojem se nalaze. Uloge: Endi Semberg, Kristin Milioti.