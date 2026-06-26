Kamion završio u provaliju duboku preko 50 metara! Vozač kamiona jedne poznate firme ostao je zarobljen ispod vozila nakon sletanja kod Kalice u Crnoj Gori, a dramatična akcija spašavanja vatrogasaca iz Rožaja i Petnjice uspešno je okončana u večernjim satima.

Prava drama odigrala se sinoć u mjestu Kalica, u opštini Petnjica, gdje je vozač kamiona firme, V. K., preživio tešku saobraćajnu nezgodu nakon što je vozilo sletelo u provaliju duboku više od 50 metara. Nesreća se dogodila na dionici puta Kalače - Kalica, a prema prvim informacijama, kamion je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu, probio zaštitni dio puta i završio u nepristupačnom terenu. Nakon sletanja, vozač je ostao zarobljen ispod prevrnutog vozila.

Odmah po dojavi na lice mjesta stigle su ekipe vatrogasno-spasilačkih službi iz Rožaja i Petnjice, koje su u izuzetno teškim uslovima započele akciju spašavanja. Mrak, nepristupačan teren i velika dubina provalije dodatno su otežavali intervenciju, ali spasioci nisu odustajali. Prema dostupnim informacijama, akcija je uspešno završena u 22:20 časova, kada je vozač izvučen iz olupine kamiona. U spašavanju je značajnu ulogu imala i firma Tofi, koja je obezbijedila dizalicu potrebnu za podizanje vozila i olakšavanje izvlačenja unesrećenog, navodi sandzakdanas.rs

Vatrogasci su uz pomoć reflektora i specijalizovane opreme rade u izuzetno zahtjevnim uslovima radili, dok je kamion ostao prevrnut među stablima i kamenjem, duboko ispod puta. Za sada nema zvaničnih informacija o težini povreda koje je vozač zadobio, ali činjenica da je izvučen živ nakon pada u tako duboku provaliju mnogi nazivaju pravim čudom. Nadležni organi obaviće uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nezgode.

Alo/Sandzakdanas.rs