Voditeljka je Radonjića upitala "na šta treba biti spreman, odnosno na kakvu kampanju".

- Pa, morate biti spremni na ono što je do vas. Kada oni izađu u 10 sati uveče i kažu: "Mi smo pobedili", šta mi radimo? To je ključno. U tih par minuta će se svesti cela naša borba - odgovorio je profesor.

Radonjić je poručio i da će cela generacija studenata ostati bez diploma.

"I da svi akti i dokumente koje budu doneli na Medicinskom fakultetu u ovom sastavu - mogu biti oboreni." ​

Voditeljka ga je potom pitala: "Diplome na primer, je l'?", na šta je Radonjić odogovorio:

"Pa neće ih potpisivati rektor. Nema diploma!"