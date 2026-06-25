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Broj povređenih u napadu dronom na benzinsku pumpu u Sumiju porastao na 4

Broj povređenih u napadu ruskog drona na benzinsku pumpu u ukrajinskom gradu Sumi porastao je na četiri, saopštile su danas lokalne vlasti.

Prema navodima šefa Sumske regionalne administracije Olega Grigorova, dve osobe zaposlene na benzinskoj pumpi su hospitalizovane, preneo je Ukrinform. Još dve osobe, koje su se u trenutku napada nalazile u blizini, takođe su povređene, ali nisu zadržane na bolničkom lečenju.

Grigorov je naveo da su ruske snage u poslednjih godinu dana više puta ciljale benzinske pumpe i objekte gorivne infrastrukture u regionu, sa ciljem otežavanja logistike i snabdevanja lokalnih zajednica. Prema njegovim podacima, u junu je zabeleženo 13 napada na benzinske pumpe u Sumskoj oblasti.

On je dodao da su nadležne službe u kontaktu sa operaterima benzinskih stanica i da se preduzimaju mere za obezbeđenje kontinuiteta snabdevanja gorivom, uprkos rizicima po infrastrukturu.

Vlasti su pozvale stanovništvo da tokom vazdušnih uzbuna izbegavaju boravak u blizini benzinskih pumpi, industrijskih i drugih kritičnih objekata i da se sklone u bezbedna skloništa. Prethodno je saopšteno da su u jutarnjim napadima 25. juna u Sumskoj oblasti povređene dve osobe, uključujući jednog 66-godišnjeg muškarca u prigradskom području i jednu ženu koja je hospitalizovana nakon udara drona.

Dve osobe poginule, dve povređene u ukrajinskim napadima na Krim

Dve osobe, uključujući dete, su poginule, a dve su povređene tokom noći u napadima ukrajinskih oružanih snaga na Krim, saopštio je lider regiona Sergej Aksjonov.

On je objavio na Telegramu da su u selu Denisovka u Simferopoljskom okrugu i u Krasnogvardejskom okrugu, dve osobe, uključujući dete, poginule, a da su dve povređene u ukrajinskim napadima dronovima, preneo je TASS. Aksjonov je izrazio saučešće porodicama žrtava.

U Gdanjsku počinje Međunarodna konferencija o obnovi Ukrajine U Gdanjsku u Poljskoj danas počinje dvodnevna Međunarodna konferencija o obnovi Ukrajine, na kojoj će učestvovati delegacija ukrajinske vlade koju predvodi premijerka Julija Sviridenko. Poljski organizatori konferencije najavili su da se na konferenciji očekuje oko 5.000 učesnika, kao i da je planirano je potpisivanje oko 200 sporazuma, memoranduma i pisama o namerama za saradnju, preneo je Ukrinform. Ukrajinski ministar finansija Sergej Marčenko rekao je, na 17. sastanku Upravnog odbora Ukrajinske donorske platforme 2026, koji je održan u Gdanjsku na marginama Međunarodne konferencije o obnovi Ukrajine, da je Ukrajini, kako bi održala finansijsku stabilnost sledeće godine, potrebna kontinuirana, predvidljiva i koordinisana podrška partnera.

Zelenski: Ukrajina će preventivno napasti ciljeve koje Rusija koristi za rat

Ukrajina će pokrenuti preventivne udare na mete koje Rusija koristi za vođenje rata, najavio je predsednik Volodimir Zelenski, dok Kijev intenzivira napade na energetsku infrastrukturu u pokušaju da primora Moskvu za pregovarački sto, javlja Rojters.

"Naložio sam našim obaveštajnim službama i oružanim snagama da preduzmu preventivne mere protiv ciljeva koje Rusija koristi za proširenje svojih vojnih operacija", rekao je Zelenski.

(Reuters)

Ministarstvo odbrane Rusije: Tokom noći oboreno 269 dronova

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su jedinice protivvazdušne odbrane tokom noći presrele i oborile 269 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad više ruskih regiona, Krima i akvatorije Crnog mora.

Prema navodima Ministarstva, dronovi su oboreni u periodu od 20.00 časova 24. juna do 7.00 časova 25. juna iznad Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Saratovske, Smolenske, Rostovske i Tulske oblasti, Krasnodarskog kraja, Moskovske oblasti, Krima, kao i iznad akvatorije Crnog mora.

(Izvestija)

Napad ukrajinskog drona izazvao požar u naftnom depou u ruskom Krasnodarskom kraju

Napad ukrajinskog drona izazvao je noćas požar u naftnom depou u Krasnoarmejskom okrugu u Poltavi u ruskom Krasnodarskom kraju, saopštio je načelnik okruga Aleksandar Haritonov.

On je napisao na platformi Maks da hitne i operativne službe rade na licu mesta, preneo je TAS.

Haritonov je naveo da nema podataka o povređenima.

(Tanjug)

Nakon izjave zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Rjapkova da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posledice za one koji bi se odlučili na takav korak, ukrajinske snage izvele su napade na Nižegorodsku oblast u kojima su poginule dve osobe.

Ukrajinska državna naftna i gasna kompanija "Naftogas" saopštila je da su ruske snage pogodile postrojenja u oblasti Poltava i nanele veliku štetu.

Tokom prethodnog dana oglasio se i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski koji je naveo da su relejne stanice u Belorusiji, koje su Rusi koristili za navođenje i komunikaciju dronova, prestale sa radom.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev tvrdi da Ukrajina nema stvarni suverenitet i da njom upravljaju "marionete".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da je Rusija spremna za pregovore sa Kijevom i ponovio da je to "dosledan stav predsednika Vladimira Putina", ali je istakao da BRIKS ne može da ima ulogu posrednika u pregovorima između Rusije i Ukrajine.

Nekoliko dana ranije Kijev je saopštio da Zelenski neće prisustvovati dvodnevnoj Konferenciji o oporavku Ukrajine koja danas počinje u Gdanjsku, a koju zajednički organizuju Poljska i Ukrajina.