„Format je sekundaran. Potrebne su nam najpouzdanije bezbednosne garancije. To je najvažnije. Forma u kojoj će se to sprovesti je druga stvar“, naglasio je on u intervjuu za ruske medije.



Prethodno je na sastanku sa članovima vlade, predsednik Vladimir Putin izložio četiri temelja za pregovore sa Kijevom: istanbulske sporazume, modalitete iz Enkoridža, realnosti na terenu i principe koje je šef države izneo u govoru održanom u Ministarstvu spoljnih poslova pre dve godine.

U proleće 2022. godine, nacrt mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, dogovoren tokom ličnih sastanaka delegacija dve strane, parafiran je u Turskoj.

U govoru u Ministarstvu spoljnih poslova 2024. godine, Putin je izložio uslove za okončanje ukrajinskog sukoba: Kijev mora da povuče svoje trupe iz Donjecke i Luganske Narodne Republike, Hersonske i Zaporoške oblasti i da odustane od planova za pridruživanje NATO-u.

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