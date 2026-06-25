Prema prognozi RHMZ-a, do kraja ove i početkom naredne sedmice očekuje se nastavak stabilnog vremena uz postepen porast temperature. Za vikend, kao i u ponedeljak i utorak, ponovo će biti veoma toplo, sa maksimalnim temperaturama od 35 do 38 stepeni, dok bi u pojedinim mestima živa u termometru mogla da pređe i tu granicu.

Vrućine će potrajati narednih dana

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će četvrtak doneti pretežno sunčano vreme i blagi porast temperature, ali da će lokalno i dalje postojati uslovi za razvoj grmljavinskih pljuskova. Od petka pa sve do naredne srede očekuje se dominantno sunčano i vrlo toplo vreme.

Kako ističe, maksimalne temperature će se najpre kretati od 27 do 33 stepena, a zatim od 29 do 38 stepeni Celzijusa. Lokalno se očekuju i vrednosti oko 40 stepeni. Pljuskovi će biti retki i uglavnom ograničeni na brdsko-planinske predele regiona.

Promena vremena početkom jula

Prema Čubrilovoj prognozi, oko 1. jula očekuje se prodor hladnog fronta koji će doneti grmljavinske pljuskove, a ponegde i lokalne nepogode. Tada će početi da duva pojačan severozapadni vetar, dok će temperature biti u padu, pa će se maksimalne vrednosti kretati od oko 22 stepena na zapadu do oko 33 stepena na istoku regiona.

Prva sedmica jula, prema trenutnim prognozama, mogla bi da bude nestabilnija i znatno prijatnija u odnosu na predstojeći vreli period. Očekuju se češće padavine, pljuskovi i odsustvo ekstremnih vrućina.

Meteorolozi zato upozoravaju da je pred Srbijom nekoliko dana izraženih letnjih vrućina, dok se njihovo postepeno popuštanje očekuje početkom narednog meseca.

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