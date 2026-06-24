Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za područje Bačke na izražene grmljavinske procese.

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"U naredna dva sata na području Bačke, od Crvenke do Bačkog Petrovca, jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada", objavljeno je na sajtu RHMZ-a.

Žuti meteoalarm na snazi je na teritoriji cele Srbije.

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Prema prognozi RHMZ-a, u Srbiji će danas biti toplo i nestabilno vreme, pre podne mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Duvaće slab, severni vetar, a temperature će biti od 15 do 32 stepena.

Vreme narednih dana

Do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i postepeno toplije, a za vikend, u ponedeljak i utorak ponovo i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 38 °C.

Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije.

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