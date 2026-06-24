Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za područje Bačke na izražene grmljavinske procese.

"U naredna dva sata na području Bačke, od Crvenke do Bačkog Petrovca, jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada", objavljeno je na sajtu RHMZ-a.

Žuti meteoalarm na snazi je na teritoriji cele Srbije.

Prema prognozi RHMZ-a, u Srbiji će danas biti toplo i nestabilno vreme, pre podne mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Duvaće slab, severni vetar, a temperature će biti od 15 do 32 stepena.

Vreme narednih dana

Do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i postepeno toplije, a za vikend, u ponedeljak i utorak ponovo i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 38 °C.

Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije.

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