Na snimcima koji kruže internetom vidi se muškarac koji sa velikom pažnjom brine o malom mečetu, pružajući mu negu i sigurnost nakon teškog perioda koji je preživelo.

Mladunče boravi u prostoru prilagođenom njegovim potrebama, a pod je prekriven piljevinom kako bi mu bilo što toplije i udobnije. Posebnu pažnju privukli su kadrovi u kojima se vidi kako se meče još hrani mlekom na cuclu, što pokazuje koliko je zapravo malo i koliko mu je neophodna stalna briga.

Danima lutalo bez majke

Prema navodima koji prate objavljene snimke, meče je nekoliko dana lutalo gradom bez majke, a okolnosti pod kojima je ostalo samo za sada nisu poznate.

Nakon što je spaseno, dobilo je priliku za novi početak. Osim hrane i sigurnog smeštaja, omogućeni su mu i uslovi za igru i istraživanje, kako bi moglo da razvija prirodne instinkte i ponašanje.

Dirljiv prizor osvojio mreže

Posebno emotivne reakcije izazvale su scene u kojima mladunče deli hranu sa svojim spasiocem i bez straha mu prilazi, pokazujući veliko poverenje koje je razvilo prema čoveku koji brine o njemu.

Iako je njegova priča počela tužno, bez majke i prepušteno samo sebi, čini se da je sudbina za ovo malo meče ipak pronašla svetliju stranu. Zahvaljujući dobrim ljudima, dobilo je novu šansu za život i pažnju koja mu je bila neophodna.

Video snimci mladunčeta svakodnevno privlače nove simpatije na društvenim mrežama, gde mnogi korisnici ne kriju oduševljenje prizorima prijateljstva između čoveka i divlje životinje.