Ugarčin je sinoć potresla nezapamćena tragedija. Petnaestogodišnja devojčica, svedok krvavog obračuna u studentskom domu, u panici je skočila sa terase i izgubila život na licu mesta.

Prema saznanjima „Trud njuz“, ubica je muškarac romskog porekla, koji je na slobodu izašao pre manje od dve nedelje. Upravo on je odgovoran za krvoproliće u kojem su život izgubili Julijan i Danijela.

Za sada nema dokaza da je osumnjičeni stanovnik Loveča. Forenzičari tek treba da utvrde kako je dospeo u studentski dom u kojem je živeo Julijan. Pretpostavlja se da se bivši zatvorenik najpre sprijateljio sa dečakom, a zatim i sa Danijelom, koju je brutalno izbo nožem. Prema nepotvrđenim informacijama, Dani i Juli bili su u emotivnoj vezi.

Julijana je ubio upravo njegov „prijatelj“, tek pušten iz zatvora.

Četvrta osoba u sobi bila je petnaestogodišnja učenica, takođe po imenu Danijela. Devojčica je imala ozbiljne srčane probleme i često je patila od napada i grčeva. Nije živela u domu, već je pohađala školu u neposrednoj blizini. Kada je videla kako osumnjičeni ubada Julijana i Danija, obuzeta šokom i užasom skočila je sa terase. Nije preživela.

Pre krvoprolića, grupa je boravila u selu Kalenik, gde se osumnjičeni počastio većom količinom alkohola. Da li je koristio i drogu, još nije poznato. Nakon toga, Dani, Julijan i bivši zatvorenik vratili su se u dom u Ugarčinu, a devojčica im se pridružila.

Danijela je, prema izvorima, više puta izbodena nožem.

Policija i dalje istražuje šta se tačno dogodilo u stanu i koji je bio motiv za brutalna ubistva. Na mestu tragedije bio je i otac najmlađe žrtve, koji je pomagao u iznošenju tela. Svedoci kažu da je prizor bio potresan i da je cela zajednica ostala u šoku.

BONUS VIDEO: