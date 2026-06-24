Po njegovim rečima, situacija na frontu za Kijev uskoro će postati nepovratna.

On je najavio i da će ruski predsednik Vladimir Putin uskoro imati kontakt sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, ali nije naveo detalje o terminu.

U odvojenim izjavama, Peskov je poručio da Kijev mora biti pozvan na pravnu odgovornost zbog, kako je rekao, "očiglednih i dokumentovanih zločina", da "to niko neće zaboraviti" i da će "sve doći na svoje".

Govoreći o ukrajinskim napadima, Peskov je naveo da ruske vojne i druge službe "danonoćno" rade na smanjenju, kako tvrdi, napada na civilnu infrastrukturu, optužujući ukrajinsku stranu za napade i "nacističku prirodu".

Peskov je rekao i da se ne razmatra odlaganje izbora za Državnu dumu, navodeći da su pripreme u toku i da su izbori već zakazani predsedničkim dekretom.

"Ne", rekao je Peskov odgovarajući na pitanje o mogućem odlaganju izbora, prenela je RIA Novosti.

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