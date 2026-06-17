Branko Pavlović upozorava da bi talas nasilja mogao da preplavi ulice nakon izborne noći.

"One velike scene nasilja koje smo imali prilike otprilike u ovo vreme tokom prošlog leta, u najvećoj eskalaciji sa onim paljenjima gde su mogli ljudi da stradaju, pa pucanje na čoveka pištoljem i tako dalje. Mislim da to do izbora nećemo imati. Ali ne znači da nećemo imati posle izbora, odnosno u danu kada se završi glasanje pa nadalje. To je kritičnije", kaže on.

Pavlović dodaje da Vučića pokušavaju da ruše uz pomoć stranih obaveštajnih službi.

"Dakle imamo sada primer u Albaniji, imali smo fenomenalno uspešan rad stranih obaveštajnih službi u Crnoj Gori, gde su neverovatnu energiju litija potpuno sveli na nulu, gde su uspostavili kontinuitet između Mila Đukanovića i 'Evrope sad'. Šta se vama sviđa - 'mladi ljudi koji žele bolje Crnoj Gori'. Napravimo vam odmah mlade ljude koji žele odmah bolje Crnoj Gori, normalno. A ono isto pa i gori od Mila. Isto Makedonija. Jel bilo korupcije? Naravno da ima korupcije. Nego, da dođe bilo ko. Bilo ko da dođe u Makedoniji, i došao bilo ko, i šta je rezultat? Promenili ime, ušli u NATO i sad ih Bugari teraju da menjaju obrazovni sistem tako što moraju Bugari da im određuju šta deca ima da uče ili neće učiti u školama", upozorava pravnik.

On naglašava da na delu imamo organizovane grupe, koje planski idu na kreiranje nasilja, kao i grupe koje su takođe organizovane, koje povećavaju toleranciju prema nasilju tobože u ime viših ciljeva i u nekom višem smislu:

"To je vrlo opasna smeša! Imate jedne koji zagovaraju nasilje i kažu 'treba', imamo druge koji su organizovani da to izvrše, imamo treće koji prave širi okvir u kome je to dobro, moguće, poželjno. To su sve elementi koji zapravo manipulišu jednim značajnim, pozitivnim željama ljudi koji učestvuju u tome da se stvarno u Srbiji popravi na bolje. Ali ti ljudi naivno ne shvataju u koji levak ulaze i gde će ta energija, koja bi trebalo da bude iskorišćena za popravljanje stvari u Srbiji, u stvari otići na razbijanje Srbije. Oni to ne razumeju."