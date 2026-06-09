22.15 B92

Detektiv Najt: Odmetnik

Detektiv veteran Džejms Najt radi na zahtevnim ulicama Los Anđelesa u ovom uzbudljivom prvom filmu filmske trilogije. Dok se grad priprema za Noć veštica, maskirani i naoružani pljačkaši su ozbiljno ranili Najtovog partnera u pucnjavi nakon pljačke. Najt kreće u poteru, banditi beže iz Los Anđelesa u Njujork, gde se mračna prošlost detektiva sudara sa sadašnjim slučajem i preti da uništi njegov svet. Uloge: Brus Vilis, Kori Lardž.

00.05 RTS1

Najbogatija žena na svetu

Milijarderka želi da pokloni milione evra mladom gej umetniku sa kojim je bliska. Njena ćerka podnosi prijavu zbog zloupotrebe ranjive osobe, što u javnosti izaziva veliki skandal. Uloge: Izabel Iper, Rafael Personaz, Matju Demi.

00.00 Prva

Jednaki

Futuristička ljubavna priča smeštena u svet gde su emocije zabranjene i izbrisane. Radnja filma se vrti oko kolega Nije i Silasa, koji žive u futurističkom utopijskom društvu nazvanom „Kolektiv“ u kojem nema kriminala i nasilja. Oni su izbrisani genetskim inženjeringom, koje je izbrisalo i sve ljudske osećaje, dok je ljubav zakonom zabranjena. Ipak NIja I Silas osećaju zabranjenu privlačnost koja se pretvara u pravu strastvenu romansu, što izaziva veliku sumnju kod njihovih šefova. Moraju birati hoće li se vratiti natrag u sigurnost „Kolektiva“ ili rizikovati sve i pokušati pobeći. Uloge: Kristen Stjuart, Nikolas Hasult, Verneta Lopez, Skot Lorens.