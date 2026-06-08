23.45 RTS1

Paklena staza Indijanopolisa

Frenk Kapua je zvezda u usponu na automobilskim trkama i sanja da ostvari najveću pobedu, onu na trci Indijanapolis 500. Međutim, na putu ka tom cilju rizikuje da izgubi suprugu Eloru, koja se sve više zbližava sa njegovim rivalom Luterom Erdingom, a istovremeno narušava i odnos sa svojim posinkom. Uloge: Pol Njumen, Džoan Vudvord, Robert Vagner

22.15 B92

Borba za pravdu

Plaćenik Džon Siger je najbolji u svom poslu. Tokom misije u Južnoj Africi njegov najbolji prijatelj Rejdio Džons strada, a Džon se vraća u SAD i preuzima brigu o njegovoj ženi Sondri i sinu Ediju. Uskoro Sandru i Edija kidnapuje jedna frakcija CIA, koju predvodi „prljavi“ Džon Drešan, s namerom da prisile Džona da obavi jedan zadatak. Ultimatum je sledeći: ako Džon želi da vidi Sondru i Edija žive mora da provali u dobro čuvani zatvor u Južnoj Africi i oslobodi sina čuvenog kriminalca Ahmeta Desana. Uloge: Stiven Sigal, Žaklin Lord.

22.20 RTS2

Suša

Tri godine je prošlo i kiše još nema. Rim je presušio i nedostatak vode promenio je njegov način života. U gradu gde vladaju žeđ i restrikcije, kreće se naročiti soj ljudi, mladih i starih, uspešnih i marginalizovanih, žrtava i okrutnih. Svi su oni deo istog okruženja i svi tragaju za spasenjem. Uloge: Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Monika Beluči.