Mravinjaci na travnjaku možda deluju kao bezazlen problem, ali stručnjaci upozoravaju da se kolonije mrava mogu širiti izuzetno brzo. Ono što danas izgleda kao jedna mala humka, za svega nekoliko nedelja može prerasti u mrežu tunela i više gnezda koja zauzimaju veliki deo dvorišta.

Zbog toga je važno reagovati na vreme i sprečiti širenje kolonije pre nego što situacija postane teška za kontrolu.

Zašto se mravi tako brzo razmnožavaju?

Kolonija počinje od jedne matice koja pronađe pogodno mesto za gnezdo. Nakon toga broj radilica ubrzano raste, a one vremenom formiraju nova gnezda i proširuju teritoriju.

Ako se problem ignoriše, jedan mravinjak može prerasti u više povezanih kolonija koje će se pojavljivati na različitim delovima travnjaka.

1. Uznemiravajte mravinjak dok se kolonija ne preseli

Jedan od najjednostavnijih načina jeste stalno narušavanje mravinjaka. Cilj nije uništavanje mrava, već stvaranje uslova zbog kojih će potražiti novo mesto za život.

Mravinjak možete redovno poravnavati grabuljama ili lopatom, zalivati vodom i uklanjati novonastale humke. Kada se postupak ponavlja nekoliko dana zaredom, kolonija često odlučuje da se preseli na mirniju lokaciju.

Prednost ove metode je što ne zahteva hemijska sredstva, ali zahteva strpljenje i upornost.

2. Ključala voda kao brzo rešenje

Mnogi koriste ključalu vodu kako bi uništili mravinjak bez upotrebe pesticida.

Vrelu vodu potrebno je sipati direktno na humku, najbolje rano ujutru ili uveče kada se najveći broj mrava nalazi u gnezdu. Toplota prodire kroz tunele i uništava veliki deo kolonije.

Ipak, ova metoda ima ograničenja. Ako matica preživi, kolonija se može ponovo formirati nakon određenog vremena. Takođe, ključala voda može oštetiti travu i biljke u neposrednoj blizini, pa je treba koristiti pažljivo.

3. Mamci za mrave daju najdugotrajnije rezultate

Za trajnije rešenje stručnjaci često preporučuju mamce za mrave. Oni sadrže supstance koje privlače radilice, a koje potom mamac odnose u gnezdo.

Na taj način sredstvo dospeva do cele kolonije, uključujući i maticu, što značajno povećava šanse za potpuno uklanjanje problema.

Mamce je potrebno postaviti u blizini mravinjaka i pridržavati se uputstava proizvođača. Rezultati nisu trenutni, ali se obično primećuju nakon nekoliko dana, dok potpuno uklanjanje kolonije može potrajati nekoliko nedelja.

Ne čekajte da problem postane veći

Mravi se retko zadržavaju na jednom mestu. Kada kolonija ojača, počinje da formira nova gnezda i širi se po celom dvorištu.

Zbog toga stručnjaci savetuju da reagujete čim primetite prve mravinjake. Bilo da se odlučite za fizičko uklanjanje, ključalu vodu ili mamce, rana intervencija je najefikasniji način da sprečite da mali problem preraste u ozbiljnu najezdu koja će narušiti izgled i funkcionalnost vašeg travnjaka.