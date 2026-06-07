22.10 Superstar

Na tajnom zadatku

Dva mlada policajca, Šmit i Jenko, koji su u srednjoj školi bili na suprotnim stranama društvene lestvice, postaju partneri i dobijaju priliku da se dokažu u tajnoj jedinici. Njihov zadatak je da se infiltriraju u lokalnu srednju školu kao učenici kako bi razbili lanac trgovine novom sintetičkom drogom. Uloge: Džona Hil, Čening Tejtum, Bri Larson, Dejv Franko, Ajs Kjub.

12.30 RTS1

Za stolom sa Apostolom - gost Ivica Dačić

Prva emotivna ispovest posle hoda na ivici života i smrti. Kako se oseća od kada je vaskrsao? Zašto igra mnogo bolje tablić, nego poker? Kako se zamerio Miri Marković i zašto je Milošević smatrao da njegovom glatkom licu nedostaju ožiljci? Kako je postao tas na vagi svih proevropskih vlada od 5. oktobra? Šta je doturio Trampu u Njujorku? Kojim skrivenim kartama očarava strance? Kome je sve lupio rampu na basketu sa Tadićem? Zasto je sudijsku pištaljku zamenio pendrekom? Kako je izdao Vučića, a onda mu vratio dug? Da li razgovara sa Brankom Ružićem i ko je čovek broj dva SPS-a? O ubistvu na Senjaku, vođenju policije, tajnom receptu svoje dugostrajnosti i političkim ambicijama. Ivica Dačić, lider SPS-a i ministar unutrašnjih poslova, gost emisije "Za stolom sa Apostolom".

23.41 RTV1

Sve u isto vreme

Evelin Vang je obična žena, zatrpana neplaćenim računima, porodičnim krahom i rutinom propale perionice veša. Međutim, njen sasvim običan život eksplodira u paramparčad kada usred poreske uprave sazna da je jedina osoba koja može spasiti multiverzum od totalnog uništenja. Da bi pobedila kosmičko zlo, Evelin mora da „uskoči“ u paralelne univerzume i preuzme sećanja, veštine i moći svih svojih neostvarenih verzija – od vrhunske filmske zvezde i majstora borilačkih veština, pa sve do kuvara. Uloge: Mišel Jeo, Džejmi Li Kertis, Džonatan Ke Kvan.