RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija
11.55 Eko minijature
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.10 Građanin
13.45 Jedan dan
14.35 Veterinarska misija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Nepobedivo srce , igrana serija
21.05 Teška meta, film
22.50 Dnevnik
23.20 Kulturni dnevnik
23.35 Revolverašev bes, film
01.00 Iz veka u vek
02.05 Dnevnik
02.35 Građanin
03.05 Veterinarska misija
03.30 Jedan dan
Najava
Oko 18.20 RTS1
Dvojica najboljih srpskih ekonomista - sve dileme svetske i naše privrede. Ako je Srbija, sa bruto domaćim proizvodom po stanovniku u grupi srednje razvijenih zemalja može li kineski robot koji igra moravac da preskoči tu zamku? Da je ovaj nafni šok samo energetski ili će poput onoga iz 1974. godine šokirati ceo svet? Taj prvi doneo je inflaciju, krizu duga, za neke i bankrot. Šta donosi ovaj poslednji koji je počeo 28. februara ove godine? Treba li oporezivati bogate, kako zaštiti siromašne građane? Ima li od 1974. godine do danas naša privreda neki sistemski kvar? Da li našem modelu rasta treba veliki servis? Da su za ekonomski razvoj važni vladavina prava i demokratija, ili je Kina primer da privredno čudo može da se dogodi i bez toga? Šta studentski protesti donose, a šta odnose ekonomiji? Za Oko govore dvojica najboljih srpskih ekonomista. Jedan socijaldemokratske, drugi liberalne orijentacije: Branko Milanović, profesor na Gradskom univerzitetu u Njujorku, jedan od najvećih svetskih stručnjaka za nejednakost i siromaštvo. Pavle Petrović, akademik, nekadašnji predsednik Fiskalnog saveta, najveći domaći stručnjak za fiskalnu politiku. Autor: Anica Telesković
RTS 2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.30 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Restorančić zalogajčić
08.10 Kukuriku šou
08.25 Lola i Mila
08.35 Pustolov (2007)
09.00 Sijamci
09.20 Boškove priče
09.30 Kako smo oživeli dedu
09.50 Klima da nam štima
10.05 Uprirodi se
10.15 Čitalište, čitate li išta
10.45 Dobro je dobro je znati...
11.20 Naučni portal
11.50 Svileni snovi: Maruška
12.00 Treća posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije, prenos
Program zavisi od trajanja prenosa
12.15 Hemija za sve
12.30 44/20: Kockanje
13.00 Specijalna emisija, Vasilije Popović I Pavle Ugrinov
13.35 Vremenska kapsula
14.00 Krik stražara, film
15.55 Ženski raj, serija
17.00 Istorija nauke, Kosta Stojanović
17.15 Put pobednika
17.40 Veliki pisci na malim ekranima
18.10 Preko crte: Manjine – Šopi , pesmme ptice ptpdk
18.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.45 Gorka osveta, serija
19.40 Basket 3x3: World cup, Srbija – Australija, prenos
20.15 Iz veka u vek
21.15 Eko minijature
21.30 Basket 3x3: World cup, Srbija – Austrija, prenos
22.05 Ženski raj, serija
22.55 Savremeni svetski pisci: Rui Zink
23.25 Kulturni centar
23.55 Bunt
00.20 Na nišanu, serija
01.10 Volim klasiku
02.10 Gorka osveta, serija
03.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.00 Basket 3x3: World cup, Srbija – Australija,
03.35 Basket 3x3: World cup, Srbija – Austrija
Najava
Kulturni centar 23.25 RTS2
Šiveno po meri, izrađeno po želji i ručno stvarano — privilegije su koje ne bi postojale bez zanatlija koji su svoje umeće uzdigli do nivoa umetnosti, po čemu je nadaleko poznata italijanska tradicija. Nedavno je u Beogradu, u Ambasadi Italije i Italijanskom kulturnom centru, održana manifestacija "Salon of Excellence", na kojoj su predstavljena dela vrhunskih zanatskih kuća Firence, uz učešće uglednih majstora – artizana. O fenomenu ručnog rada i zanata u savremenoj kulturi za "Kulturni centar" su govorili: gospodin Antonio Liverano, legendarni majstor izrade muških odela; juvelirka i dizajnerka nakita Marina Kalamai; i osnivač manifestacije, Aleksandar Đorđević.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera
11.15 Ekskluzivno
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Paparaco lov
00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou
Najava
Paparaco lov 23.00 Pink
Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena, autorka i voditeljka Nataša Pavlović
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
20.50 Najbolji san, igrana serija
21.45 Radna akcija sa Tamarom
23.10 Glam i Drama
00.00 Reči i slike, igrani film
01.45 Eksploziv
02.15 Bestseleri, igrani film
04.00 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Radna akcija sa Tamarom 21.45 Prva
Večerašnja epizoda emisije “Radna akcija sa Tamarom” koja je na programu Prve TV večeras od 21.45 donosi priču o šestočlanoj porodici Pančić iz Bogatića, tačnije sela Klenje. Majka Milica Pančić, otac Goran Stojnić i četvoro dece, David, Damjan, Danilo i Staša Stojnić. Majku često angažuju kao negovateljicu starih lica u selu. Ima nekoliko starijih gospođa o kojima trenutno brine, ali želi da se obuči da radi negu dece sa posebnim potrebama. Upoznata je sa problematikom i dosta čita o tome, ali se nada da će se stvoriti uslovi da završi kurs i dobije sertifikat za taj rad. Otac radi za dnevnice. David je najstariji i on ide u srednju mašinbravarsku školu, dok najmlađa Staša ima tri godine. Porodica obožava životinje, naročito sin Danilo koji ide u drugi razred osnovne škole i želi da bude veterinar. Imaju dva psa koja žive u dvorištu i imaju svoju ostavu sa krevetom, a u samom stanu žive četiri mačke. Tamarina ekipa je uvela porodici vodu i kanalizaciju u kuću. Urađena je septička jama, napravljeno je kupatilo. Kuhinja i kupatilo su potpuno opremljeni, kao i dnevni boravak i dve spavaće sobe. Uradjena je fasada, oluci i promenjena je stolarija.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Restart
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, serija
20.00 Puls
21.00 Pelagijin venac, domaća igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Taksi 3, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, domaća igrana serija
03.00 Taksi 3, igrani film
Najava
Taksi 3 22.15 B92
Dok su na zadatku da zaustave novu bandu obučenu u odela Deda Mraza, Emilijen i Danijel takođe moraju da se nose sa svojim privatnim životima. Uloge: Sami Naseri, Frederik Difental, Marion Kotijar.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Telemaster
14.30 Kviz 1 na 1
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.15 Crvene ruže, serija
18.56 Porodične tajne, serija
19.35 BINGO
20.05 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
Najava
Provodadžija 13.15 Happy
Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Pretres, gost - Dara Bubamara
09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Dvoboj za južnu prugu, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde r
15.30 Život uživo - Orkestar dobri ljudi
16.00 U delirijumu, igrani film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 ABS šou
23.00 Tri, igrani film
01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
06.35 Buna ziua
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Zdrav i prav
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
18.10 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Lepota slovačkog jezika
20.00 Povratak kući, serija
21.00 Zdravlje nacije
22.00 Velike vesti
22.35 Lice nacije
23.35 Preporučujemo
24 KITCHEN
12.00 Kuvaj kao Italijan
13.00 Eva Longorija: U potrazi za Francuskom
14.00 Rik Stajn: Kornvol
16.20 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte
16.50 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Kuvaj kao Italijan
20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom
STAR LIFE
06.00 Do poslednjeg čoveka
07.35 911: Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 911: Teksas
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911: Nešvil
22.55 Bračne vode
23.50 Bračne vode
CINEMANIA
08.40 Tajni agent Mjau, film
11.15 Superjunak Samsam, film
12.30 Ko se boji vuka još 2, igrani film
13.45 Najbolje od njih, igrani film
15.40 Truman, film
17.25 Zarobljena, igrani film
19.15 Ništa nije smešno, film
21.00 99 domova, igrani film
22.50 Lična istorija Dejvida Koperfilda, igrani film
00.45 Majls na čelu, igrani film
SUPERSTAR
06.10 Krunska 11, igrana serija
07.05 Saučesnici, igrana serija
08.00 Munje, domaći film
09.40 Naplata duga, igrani film
11.30 Betoven 3, igrani film
13.20 Munje opet, domaći film
15.05 Policijska priča 3, igrani film
16.40 Maverik, igrani film
18.55 Kolateralna šteta, igrani film
21.00 Saučesnici, igrana serija
22.00 Zmijske oči: Dži Aj Džo počeci, igrani film
00.10 Paklena pomorandža, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Volim te, Filipe Morise, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
12.00 Na terapiji
13.00 Metar moga sela
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Jedne letnje noći, igrana serija
20.25 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Ceca šou
23.55 Scena
00.15 Dug moru, igrana serija
01.10 Mali svet, igrani film
02.50 Ceca šou
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Prozori Balkana
11.00 Puls planete
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Signal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek 4
22.30 Kadrovi vremena: USA Originals
23.30 Top story evening
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