RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija

11.55 Eko minijature

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.10 Građanin

13.45 Jedan dan

14.35 Veterinarska misija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Nepobedivo srce , igrana serija

21.05 Teška meta, film

22.50 Dnevnik

23.20 Kulturni dnevnik

23.35 Revolverašev bes, film

01.00 Iz veka u vek

02.05 Dnevnik

02.35 Građanin

03.05 Veterinarska misija

03.30 Jedan dan

Najava

Oko 18.20 RTS1

Dvojica najboljih srpskih ekonomista - sve dileme svetske i naše privrede. Ako je Srbija, sa bruto domaćim proizvodom po stanovniku u grupi srednje razvijenih zemalja može li kineski robot koji igra moravac da preskoči tu zamku? Da je ovaj nafni šok samo energetski ili će poput onoga iz 1974. godine šokirati ceo svet? Taj prvi doneo je inflaciju, krizu duga, za neke i bankrot. Šta donosi ovaj poslednji koji je počeo 28. februara ove godine? Treba li oporezivati bogate, kako zaštiti siromašne građane? Ima li od 1974. godine do danas naša privreda neki sistemski kvar? Da li našem modelu rasta treba veliki servis? Da su za ekonomski razvoj važni vladavina prava i demokratija, ili je Kina primer da privredno čudo može da se dogodi i bez toga? Šta studentski protesti donose, a šta odnose ekonomiji? Za Oko govore dvojica najboljih srpskih ekonomista. Jedan socijaldemokratske, drugi liberalne orijentacije: Branko Milanović, profesor na Gradskom univerzitetu u Njujorku, jedan od najvećih svetskih stručnjaka za nejednakost i siromaštvo. Pavle Petrović, akademik, nekadašnji predsednik Fiskalnog saveta, najveći domaći stručnjak za fiskalnu politiku. Autor: Anica Telesković

RTS 2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.30 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Restorančić zalogajčić

08.10 Kukuriku šou

08.25 Lola i Mila

08.35 Pustolov (2007)

09.00 Sijamci

09.20 Boškove priče

09.30 Kako smo oživeli dedu

09.50 Klima da nam štima

10.05 Uprirodi se

10.15 Čitalište, čitate li išta

10.45 Dobro je dobro je znati...

11.20 Naučni portal

11.50 Svileni snovi: Maruška

12.00 Treća posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije, prenos

Program zavisi od trajanja prenosa

12.15 Hemija za sve

12.30 44/20: Kockanje

13.00 Specijalna emisija, Vasilije Popović I Pavle Ugrinov

13.35 Vremenska kapsula

14.00 Krik stražara, film

15.55 Ženski raj, serija

17.00 Istorija nauke, Kosta Stojanović

17.15 Put pobednika

17.40 Veliki pisci na malim ekranima

18.10 Preko crte: Manjine – Šopi , pesmme ptice ptpdk

18.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.45 Gorka osveta, serija

19.40 Basket 3x3: World cup, Srbija – Australija, prenos

20.15 Iz veka u vek

21.15 Eko minijature

21.30 Basket 3x3: World cup, Srbija – Austrija, prenos

22.05 Ženski raj, serija

22.55 Savremeni svetski pisci: Rui Zink

23.25 Kulturni centar

23.55 Bunt

00.20 Na nišanu, serija

01.10 Volim klasiku

02.10 Gorka osveta, serija

03.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.00 Basket 3x3: World cup, Srbija – Australija,

03.35 Basket 3x3: World cup, Srbija – Austrija

Najava

Kulturni centar 23.25 RTS2

Šiveno po meri, izrađeno po želji i ručno stvarano — privilegije su koje ne bi postojale bez zanatlija koji su svoje umeće uzdigli do nivoa umetnosti, po čemu je nadaleko poznata italijanska tradicija. Nedavno je u Beogradu, u Ambasadi Italije i Italijanskom kulturnom centru, održana manifestacija "Salon of Excellence", na kojoj su predstavljena dela vrhunskih zanatskih kuća Firence, uz učešće uglednih majstora – artizana. O fenomenu ručnog rada i zanata u savremenoj kulturi za "Kulturni centar" su govorili: gospodin Antonio Liverano, legendarni majstor izrade muških odela; juvelirka i dizajnerka nakita Marina Kalamai; i osnivač manifestacije, Aleksandar Đorđević.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera

11.15 Ekskluzivno

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Paparaco lov

00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou

Najava

Paparaco lov 23.00 Pink

Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena, autorka i voditeljka Nataša Pavlović

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

20.50 Najbolji san, igrana serija

21.45 Radna akcija sa Tamarom

23.10 Glam i Drama

00.00 Reči i slike, igrani film

01.45 Eksploziv

02.15 Bestseleri, igrani film

04.00 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Radna akcija sa Tamarom 21.45 Prva

Večerašnja epizoda emisije “Radna akcija sa Tamarom” koja je na programu Prve TV večeras od 21.45 donosi priču o šestočlanoj porodici Pančić iz Bogatića, tačnije sela Klenje. Majka Milica Pančić, otac Goran Stojnić i četvoro dece, David, Damjan, Danilo i Staša Stojnić. Majku često angažuju kao negovateljicu starih lica u selu. Ima nekoliko starijih gospođa o kojima trenutno brine, ali želi da se obuči da radi negu dece sa posebnim potrebama. Upoznata je sa problematikom i dosta čita o tome, ali se nada da će se stvoriti uslovi da završi kurs i dobije sertifikat za taj rad. Otac radi za dnevnice. David je najstariji i on ide u srednju mašinbravarsku školu, dok najmlađa Staša ima tri godine. Porodica obožava životinje, naročito sin Danilo koji ide u drugi razred osnovne škole i želi da bude veterinar. Imaju dva psa koja žive u dvorištu i imaju svoju ostavu sa krevetom, a u samom stanu žive četiri mačke. Tamarina ekipa je uvela porodici vodu i kanalizaciju u kuću. Urađena je septička jama, napravljeno je kupatilo. Kuhinja i kupatilo su potpuno opremljeni, kao i dnevni boravak i dve spavaće sobe. Uradjena je fasada, oluci i promenjena je stolarija.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Restart

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, serija

20.00 Puls

21.00 Pelagijin venac, domaća igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Taksi 3, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, domaća igrana serija

03.00 Taksi 3, igrani film

Najava

Taksi 3 22.15 B92

Dok su na zadatku da zaustave novu bandu obučenu u odela Deda Mraza, Emilijen i Danijel takođe moraju da se nose sa svojim privatnim životima. Uloge: Sami Naseri, Frederik Difental, Marion Kotijar.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Telemaster

14.30 Kviz 1 na 1

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.15 Crvene ruže, serija

18.56 Porodične tajne, serija

19.35 BINGO

20.05 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

Najava

Provodadžija 13.15 Happy

Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Pretres, gost - Dara Bubamara

09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Dvoboj za južnu prugu, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde r

15.30 Život uživo - Orkestar dobri ljudi

16.00 U delirijumu, igrani film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 ABS šou

23.00 Tri, igrani film

01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

06.35 Buna ziua

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Zdrav i prav

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

18.10 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Lepota slovačkog jezika

20.00 Povratak kući, serija

21.00 Zdravlje nacije

22.00 Velike vesti

22.35 Lice nacije

23.35 Preporučujemo

24 KITCHEN

12.00 Kuvaj kao Italijan

13.00 Eva Longorija: U potrazi za Francuskom

14.00 Rik Stajn: Kornvol

16.20 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte

16.50 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvaj kao Italijan

20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom

STAR LIFE

06.00 Do poslednjeg čoveka

07.35 911: Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 911: Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911: Nešvil

22.55 Bračne vode

23.50 Bračne vode

CINEMANIA

08.40 Tajni agent Mjau, film

11.15 Superjunak Samsam, film

12.30 Ko se boji vuka još 2, igrani film

13.45 Najbolje od njih, igrani film

15.40 Truman, film

17.25 Zarobljena, igrani film

19.15 Ništa nije smešno, film

21.00 99 domova, igrani film

22.50 Lična istorija Dejvida Koperfilda, igrani film

00.45 Majls na čelu, igrani film

SUPERSTAR

06.10 Krunska 11, igrana serija

07.05 Saučesnici, igrana serija

08.00 Munje, domaći film

09.40 Naplata duga, igrani film

11.30 Betoven 3, igrani film

13.20 Munje opet, domaći film

15.05 Policijska priča 3, igrani film

16.40 Maverik, igrani film

18.55 Kolateralna šteta, igrani film

21.00 Saučesnici, igrana serija

22.00 Zmijske oči: Dži Aj Džo počeci, igrani film

00.10 Paklena pomorandža, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Volim te, Filipe Morise, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Na terapiji

13.00 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Jedne letnje noći, igrana serija

20.25 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Ceca šou

23.55 Scena

00.15 Dug moru, igrana serija

01.10 Mali svet, igrani film

02.50 Ceca šou

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Puls planete

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Signal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek 4

22.30 Kadrovi vremena: USA Originals

23.30 Top story evening