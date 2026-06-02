RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

10.55 Na putu za Montevideo, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 Od zlata jabuka

13.45 Jedan dan

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

18.55 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Nepobedivo srce, igrana serija

21.05 Takovska 10

22.05 Nemirni, film

23.20 Dnevnik

23.50 Kulturni dnevnik

00.05 Krik stražara, film

01.55 Pisma preko planina i mora, kineski dokumentarni film

02.25 Dnevnik 2

03.00 Od zlata jabuka

03.25 Takovska 10

04.35 Eko minijature

Nemirni 22.05 RTS1

Dogodila se teška saobraćajna nesreća, a od svedoka milicija saznaje da je nesreću izazvao vozač ukradenog "pežoa". Vozač je bila devojka i u kolima su bila četiri maloletna lica. Počinje potera. Devojka koja je bila za volanom napušta kola i nestaje u noći, a odmah zatim auto doživljava težak udes. Milicija nalazi unesrećene u olupini, ali među njima nema devojke. Potraga za nepoznatom devojkom nastavlja se i u Beogradu. Ona uspeva da se sakrije u kabini jedne hladnjače, rekavši vozaču da je šumareva ćerka. Tokom vožnje on se zaljubljuje u nju. U motelu, milicija saznaje da je devojka otišla sa vozačem hladnjače, ali u trenutku kada patrola stigne hladnjaču devojka neopaženo uspeva da pobegne u šumu... Uloge: Milena Dravić, Špela Rozin, Dušica Žegarac, Janez Vrhovec, Pavle Vuisić, Marko Todorović, Vojislav Mirić...

RTS 2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.30 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča,

07.30 Slagalica

08.00 Babino unuče

08.30 Lola i Mila

08.35 Porodica u divljini

09.00 Ovako vas vidimo

09.20 Plava ptica u Obali Slonovače

09.23 Važne stvari

09.40 Anja

09.55 Priđi bliže

10.50 Ekologeri

11.10 Eko minijature

11.15 Eko perspektive

11.40 Eko minijature

11.45 Eko perspektive

12.15 Hemija za sve

12.20 Panonikum

12.50 Metamorfoze

13.25 Velika iluzija

14.00 Nepobeđeni, film

16.40 Ženski raj, serija

17.20 44/20: Kockanje

17.50 Vavilon

18.25 Utopija

18.55 Eko minijature

19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.05 Gorka osveta, serija

20.00 Pisma preko planina i mora, kineski dokumentarni film

20.30 Vremenska kapsula

20.55 Ženski raj, serija

21.45 Naučni portal

22.20 Savremeni profil mladih: Otključaj um – Značaj opšte kulture i kritičkog mišljenja za mlade

22.50 Na nišanu, serija

23.40 Beogradsko proleće 2026

00.40 Gorka osveta, serija

01.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.30 Znanje imanje

02.25 44/20: Kockanje

02.55 Eko perspektive

03.20 Eko minijature

03.25 Vremenska kapsula

03.50 Vavilon

Pisma preko planina i mora 20.00 RTS2

Ovo je film koji govori o putevima kako onim kroz vreme, tako i onim koji premošćuju planine i mora i danas. Kina je davno započela dijalog među civilizacijama, još u vreme dinastije Han. Kapija i glavno čvorište drevnog Pomorskog puta svile bio je Ćijendžou, u provinciji Fuđijen.Tada su mnogi arapski i persijski trgovci dolazili u Kinu, nastanjivali se i trgovali. U tom gradu pronađeni su arapski i islamski kulturni spomenici. Kulturna razmena postojala je tada, ali i danas kada je Kina dobar domaćin slikarima, piscima, prevodiocima i drugim umetnicima iz Libana, Egipta i drugih arapskih zemalja. Oni doprinose razvoju današnjeg puta svila. Današnji Put svile zove se Inicijativa "Pojas i put" kao plan sveobuhvatnog strateškog partnerstva i saradnje između Kine i drugih zemalja. Cilj je trajno i neprolazno prijateljstvo uprkos velikim udaljenostima i različitim stranama planete. Današnji Put vodi ka mladima koji rade, uče i šire znanjanja o Kini, ali u takvu budućnost utkane su i reči zahvalnosi za priliku koju Kina nudi. Zato su studenti iz Brazila i Kenije pisali predsedniku Si Đinpingu i on mi je svaki put odgovorio sa podrškom i prijateljstvom. Zahvaljujući studijama u Kini, Kenija je dobila svoj Put sreće, modernu železnicu koja povezuje Najrobi i Mombasu. Taj put nekada je trajao 10 sati, sada zahvaljujući donetom znanju iz Kine, voz putuje 5 sati. Kenijski studenti Univerziteta u Pekingu, kao zahvalnost predsedniku Siju, poslali su voznu kartu. U pismu je predsednik Si Đinping odgovorio da su "Putem sreće" povezani i Kenija i Afrika sa Kinom. Pismima, zajedničkim napredovanjem i izgradnjom prijateljstva su tako premošćeni i mora i planine do Brazila, ali i do Bangldeša. Tamo je bolnički brod kineske mornarice "Mirna arka" spasio život devojčici i njenoj majci. Danas je devojčica odlučna da dođe u Kinu i studira medicinu kao njena "kineska mama", doktorka koja joj je spasila život. A "Mirna arka" posetila je na svom putu 52 zemlje i spasila je 370 000 ljudi. I sve njih povezala su pisma na koja je predsednik Kine Si Đinping uvek odgovorio.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić

00.00 Elita – žurka, rijaliti šou

Amidži šou 22.00 Pink

Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Hajde da se volimo

23.00 Glam i Drama

00.00 Bestseleri, igrani film

01.45 Ekskluziv

02.15 Nikad nije kasno, muzički program

04.10 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Hajde da se volimo 22.00 Prva

Emisija "Hajde da se volimo" na Prvoj od 22.00 donosi priču o ženi koja je toliko zadužila svoju okolinu – da se o njoj snima čak i film. Reč je o divnoj gospođi koja već 70 godina kreira i oblikuje folklornu scenu Slovaka u Srbiji. Upoznaćete i pse koji nisu samo ljubimci, već pomagači, oslonac i tihi partneri onima kojima je najpotrebnije. Kroz njihov trening, posvećenost i posebnu vezu sa čovekom, otkrićete koliko jedan pas može da promeni nečiji svet. Ekipa "Hajde da se volimo" ugostila je posebne žene koje su spojile svoje različite profesije i jednu zajedničku strast. One su članice amaterskog i humanitarnog rock sastava „Majke svima“. Njihovi nastupi nisu samo umetnost i zabava, već sav prihod koji ostvare od svirki doniraju ženama kojima je pomoć najpotrebnija.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Taksi 2, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, domaća igrana serija

03.00 Taksi 2, igrani film

Taksi 2 22.15 B92

Danijel vozi trudnicu kroz ulice Marselja u bolnicu na porođaj. U međuvremenu jakuze, japanska mafija, uzimaju za taoca privlačnu policajku Petru. Uloge: Sami Naseri, Frederik Difental, Marion Kotijar.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.30 Kviz 1 na 1

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, serija

23.46 Crvene ruže, serija

00.33 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 Kviz 1 na 1

02.41 Posle ručka

04.04 Aktuelnosti

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Male stvari - Vladana i Bojana Veljković

09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Četiri kilometara na sat, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Opa šou - gosti: DJ Zmija, DJ Munja, Nevena Nikolić, Stefanija Kostadinova

15.34 Hype intervju - Dr. Igi

16.00 Dvoboj za južnu prugu, igrani film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 (Ne) dokazani - Ivana Gligorić

23.00 Dobri momci, igrani film

02.00 City Hype

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

12.15 Sportsko oko

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.10 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

20.00 Povratak kući, serija

21.00 Zdrav i prav

21.30 U centru pažnje

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

24 KITCHEN

12.00 Kuvaj kao Italijan

13.00 Pecite sa Akisom

14.00 Rik Stajn: Kornvol

16.20 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte

16.50 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvaj kao Italijan

20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom

STAR LIFE

06.00 Do poslednjeg čoveka

07.35 911: Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Elsbet

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 911: Teksas

20.00 911: Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911

22.55 Bračne vode

CINEMANIA

08.05 Golem iz Lajmhausa, igrani film

11.20 Tajni agent Mjau, film

12.50 Superjunak Samsam, film

14.05 Starac i pištolj, igrani film

15.35 Najbolje od njih, igrani film

17.30 Zemlja iz snova, film

19.10 Zarobljena, igrani film

21.00 Lična istorija Dejvida Koperfilda, film

22.55 Una, igrani film

00.30 Moja krivica, igrani film

SUPERSTAR

06.05 Krunska 11, domaća igrana serija

06.55 Krunska 11, domaća igrana serija

07.50 Betoven, igrani film

09.20 Progonjen, igrani film

11.15 Betoven 2, igrani film

12.50 Munje, domaći igrani film

14.30 Policijska priča 2, igrani film

16.35 Naplata duga, igrani film

18.30 Poslednji akcioni junak, igrani film

21.00 Saučesnici, igrani film

22.00 U nindžinom gnezdu, igrani film

23.55 2001 Odiseja u svemiru, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Genijalci, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Nije srpski ćutati

12.50 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Jedne letnje noći, igrana serija

20.30 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.25 Scena

23.45 Dug moru, igrana serija

00.35 Nije lako s muškarcima, igrana serija

02.15 Podkast: Životna priča

03.10 Scena

03.30 Dug moru, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Bizlife week

23.00 Kadrovi vremena: Dekade