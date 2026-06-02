RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
10.55 Na putu za Montevideo, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Od zlata jabuka
13.45 Jedan dan
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
18.55 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Nepobedivo srce, igrana serija
21.05 Takovska 10
22.05 Nemirni, film
23.20 Dnevnik
23.50 Kulturni dnevnik
00.05 Krik stražara, film
01.55 Pisma preko planina i mora, kineski dokumentarni film
02.25 Dnevnik 2
03.00 Od zlata jabuka
03.25 Takovska 10
04.35 Eko minijature
Najava
Nemirni 22.05 RTS1
Dogodila se teška saobraćajna nesreća, a od svedoka milicija saznaje da je nesreću izazvao vozač ukradenog "pežoa". Vozač je bila devojka i u kolima su bila četiri maloletna lica. Počinje potera. Devojka koja je bila za volanom napušta kola i nestaje u noći, a odmah zatim auto doživljava težak udes. Milicija nalazi unesrećene u olupini, ali među njima nema devojke. Potraga za nepoznatom devojkom nastavlja se i u Beogradu. Ona uspeva da se sakrije u kabini jedne hladnjače, rekavši vozaču da je šumareva ćerka. Tokom vožnje on se zaljubljuje u nju. U motelu, milicija saznaje da je devojka otišla sa vozačem hladnjače, ali u trenutku kada patrola stigne hladnjaču devojka neopaženo uspeva da pobegne u šumu... Uloge: Milena Dravić, Špela Rozin, Dušica Žegarac, Janez Vrhovec, Pavle Vuisić, Marko Todorović, Vojislav Mirić...
RTS 2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.30 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča,
07.30 Slagalica
08.00 Babino unuče
08.30 Lola i Mila
08.35 Porodica u divljini
09.00 Ovako vas vidimo
09.20 Plava ptica u Obali Slonovače
09.23 Važne stvari
09.40 Anja
09.55 Priđi bliže
10.50 Ekologeri
11.10 Eko minijature
11.15 Eko perspektive
11.40 Eko minijature
11.45 Eko perspektive
12.15 Hemija za sve
12.20 Panonikum
12.50 Metamorfoze
13.25 Velika iluzija
14.00 Nepobeđeni, film
16.40 Ženski raj, serija
17.20 44/20: Kockanje
17.50 Vavilon
18.25 Utopija
18.55 Eko minijature
19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.05 Gorka osveta, serija
20.00 Pisma preko planina i mora, kineski dokumentarni film
20.30 Vremenska kapsula
20.55 Ženski raj, serija
21.45 Naučni portal
22.20 Savremeni profil mladih: Otključaj um – Značaj opšte kulture i kritičkog mišljenja za mlade
22.50 Na nišanu, serija
23.40 Beogradsko proleće 2026
00.40 Gorka osveta, serija
01.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.30 Znanje imanje
02.25 44/20: Kockanje
02.55 Eko perspektive
03.20 Eko minijature
03.25 Vremenska kapsula
03.50 Vavilon
Najava
Pisma preko planina i mora 20.00 RTS2
Ovo je film koji govori o putevima kako onim kroz vreme, tako i onim koji premošćuju planine i mora i danas. Kina je davno započela dijalog među civilizacijama, još u vreme dinastije Han. Kapija i glavno čvorište drevnog Pomorskog puta svile bio je Ćijendžou, u provinciji Fuđijen.Tada su mnogi arapski i persijski trgovci dolazili u Kinu, nastanjivali se i trgovali. U tom gradu pronađeni su arapski i islamski kulturni spomenici. Kulturna razmena postojala je tada, ali i danas kada je Kina dobar domaćin slikarima, piscima, prevodiocima i drugim umetnicima iz Libana, Egipta i drugih arapskih zemalja. Oni doprinose razvoju današnjeg puta svila. Današnji Put svile zove se Inicijativa "Pojas i put" kao plan sveobuhvatnog strateškog partnerstva i saradnje između Kine i drugih zemalja. Cilj je trajno i neprolazno prijateljstvo uprkos velikim udaljenostima i različitim stranama planete. Današnji Put vodi ka mladima koji rade, uče i šire znanjanja o Kini, ali u takvu budućnost utkane su i reči zahvalnosi za priliku koju Kina nudi. Zato su studenti iz Brazila i Kenije pisali predsedniku Si Đinpingu i on mi je svaki put odgovorio sa podrškom i prijateljstvom. Zahvaljujući studijama u Kini, Kenija je dobila svoj Put sreće, modernu železnicu koja povezuje Najrobi i Mombasu. Taj put nekada je trajao 10 sati, sada zahvaljujući donetom znanju iz Kine, voz putuje 5 sati. Kenijski studenti Univerziteta u Pekingu, kao zahvalnost predsedniku Siju, poslali su voznu kartu. U pismu je predsednik Si Đinping odgovorio da su "Putem sreće" povezani i Kenija i Afrika sa Kinom. Pismima, zajedničkim napredovanjem i izgradnjom prijateljstva su tako premošćeni i mora i planine do Brazila, ali i do Bangldeša. Tamo je bolnički brod kineske mornarice "Mirna arka" spasio život devojčici i njenoj majci. Danas je devojčica odlučna da dođe u Kinu i studira medicinu kao njena "kineska mama", doktorka koja joj je spasila život. A "Mirna arka" posetila je na svom putu 52 zemlje i spasila je 370 000 ljudi. I sve njih povezala su pisma na koja je predsednik Kine Si Đinping uvek odgovorio.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić
00.00 Elita – žurka, rijaliti šou
Najava
Amidži šou 22.00 Pink
Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Hajde da se volimo
23.00 Glam i Drama
00.00 Bestseleri, igrani film
01.45 Ekskluziv
02.15 Nikad nije kasno, muzički program
04.10 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Hajde da se volimo 22.00 Prva
Emisija "Hajde da se volimo" na Prvoj od 22.00 donosi priču o ženi koja je toliko zadužila svoju okolinu – da se o njoj snima čak i film. Reč je o divnoj gospođi koja već 70 godina kreira i oblikuje folklornu scenu Slovaka u Srbiji. Upoznaćete i pse koji nisu samo ljubimci, već pomagači, oslonac i tihi partneri onima kojima je najpotrebnije. Kroz njihov trening, posvećenost i posebnu vezu sa čovekom, otkrićete koliko jedan pas može da promeni nečiji svet. Ekipa "Hajde da se volimo" ugostila je posebne žene koje su spojile svoje različite profesije i jednu zajedničku strast. One su članice amaterskog i humanitarnog rock sastava „Majke svima“. Njihovi nastupi nisu samo umetnost i zabava, već sav prihod koji ostvare od svirki doniraju ženama kojima je pomoć najpotrebnija.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Scena
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Taksi 2, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, domaća igrana serija
03.00 Taksi 2, igrani film
Najava
Taksi 2 22.15 B92
Danijel vozi trudnicu kroz ulice Marselja u bolnicu na porođaj. U međuvremenu jakuze, japanska mafija, uzimaju za taoca privlačnu policajku Petru. Uloge: Sami Naseri, Frederik Difental, Marion Kotijar.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.30 Kviz 1 na 1
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, serija
23.46 Crvene ruže, serija
00.33 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 Kviz 1 na 1
02.41 Posle ručka
04.04 Aktuelnosti
Najava
Porodične tajne 19.10 Happy
Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Male stvari - Vladana i Bojana Veljković
09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Četiri kilometara na sat, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Opa šou - gosti: DJ Zmija, DJ Munja, Nevena Nikolić, Stefanija Kostadinova
15.34 Hype intervju - Dr. Igi
16.00 Dvoboj za južnu prugu, igrani film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 (Ne) dokazani - Ivana Gligorić
23.00 Dobri momci, igrani film
02.00 City Hype
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Šapa na dlanu
12.15 Sportsko oko
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
16.30 Uključenje u program TV Informera
18.10 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Buna ziua!
20.00 Povratak kući, serija
21.00 Zdrav i prav
21.30 U centru pažnje
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
24 KITCHEN
12.00 Kuvaj kao Italijan
13.00 Pecite sa Akisom
14.00 Rik Stajn: Kornvol
16.20 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte
16.50 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Kuvaj kao Italijan
20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom
STAR LIFE
06.00 Do poslednjeg čoveka
07.35 911: Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Elsbet
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 911: Teksas
20.00 911: Teksas
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911
22.55 Bračne vode
CINEMANIA
08.05 Golem iz Lajmhausa, igrani film
11.20 Tajni agent Mjau, film
12.50 Superjunak Samsam, film
14.05 Starac i pištolj, igrani film
15.35 Najbolje od njih, igrani film
17.30 Zemlja iz snova, film
19.10 Zarobljena, igrani film
21.00 Lična istorija Dejvida Koperfilda, film
22.55 Una, igrani film
00.30 Moja krivica, igrani film
SUPERSTAR
06.05 Krunska 11, domaća igrana serija
06.55 Krunska 11, domaća igrana serija
07.50 Betoven, igrani film
09.20 Progonjen, igrani film
11.15 Betoven 2, igrani film
12.50 Munje, domaći igrani film
14.30 Policijska priča 2, igrani film
16.35 Naplata duga, igrani film
18.30 Poslednji akcioni junak, igrani film
21.00 Saučesnici, igrani film
22.00 U nindžinom gnezdu, igrani film
23.55 2001 Odiseja u svemiru, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Genijalci, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
12.00 Nije srpski ćutati
12.50 Metar moga sela
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Jedne letnje noći, igrana serija
20.30 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Podkast: Životna priča
23.25 Scena
23.45 Dug moru, igrana serija
00.35 Nije lako s muškarcima, igrana serija
02.15 Podkast: Životna priča
03.10 Scena
03.30 Dug moru, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Prozori Balkana
11.00 Perspektiva
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Bizlife week
23.00 Kadrovi vremena: Dekade
