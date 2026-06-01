RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Na putu za Montevideo, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.10 Lov i ribolov

13.45 Jedan dan

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Greh njene majke, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Nepobedivo srce, igrana serija

21.00 Potera, kviz

22.05 Na večeri kod

23.10 Dnevnik

23.35 Kulturni dnevnik

23.50 Nepobeđeni, film

02.20 Dnevnik

02.55 Jedan dan

Najava

Nepobeđeni 23.50 RTS1

Neustrašivi pionir-graničar Kris Holden osujećuje političke i lične ambicije odmetnika Martina Garta u dolini Ohaja nakon Francuskog i indijanskog rata. Godine 1763, prestupnica Ebi Hejl osuđena je na ropstvo u Americi. U Virdžiniji, kapetan Holden je otkupljuje s namerom da je oslobodi, ali zli Gart pokvari taj plan, pa Ebi radi u krčmi Dejva Bouna. Gart podstiče ustanak Indijanaca da bi oterao naseljenike i tako sebi obezbedio monopol nad trgovinom krznom. Holden otkriva Gartovu izdaju, ali nema dokaza protiv njega... Uloge: Gari Kuper, Polet Godar, Hauard da Silva

RTS2

06.20 Verski kalendar

06.30 Datum

06.40 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Plava ptica

08.25 Na slovo na slovo

08.50 Majmunoljupci

08.55 Kućica na drvetu

09.00 Šumske zavrzlame

09.15 Daj mi krila jedan krug

09.50 Radoznalci

10.10 Jezičke nedoumice

10.15 Može i drugačije

10.25 Anin svet

10.45 U susret snovima

11.10 Život sa muzikom

11.40 Vi i mi: Partnerstvo u istraživanjima

12.05 Hemija za sve

12.30 E-TV

12.55 Mesto za nas

13.30 Apropop

14.00 Podmornica Neptun, film

16.00 Za stolom sa Apostolom

17.05 Hemija za sve

17.15 Panonikum

17.50 Andre Riju – Dobro došli u moj svet

18.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.55 Rukomet: Plej of, finale 2, Vojvodina – Partizan, prenos

20.35 Basket 3x3: World cup, Madagaskar – Srbija, prenos (snimak)

21.30 Basket 3x3: World cup, Španija – Srbija, prenos

22.05 Ženski raj, serija

22.55 Metamorfoze: Voja Brajović

23.25 Tri kilometra do kraja sveta, film

01.10 Jeloustoun, serija

02.00 41. Beogradski džez festival, Big bend RTS – Omaž Bori Rokviću

Najava

Panonikum 17.15 RTS2

Ovčarstvo je i dalje živo zanimanje u selima regiona Donje Tise. Nekada profitabilno ekstenzivno stepsko stočarstvo, koje je videlo mnogo bolja vremena, sada je na ivici izumiranja u našem kraju. Čuvanje stoke podrazumevalo je stalnu selidbu sa stadima na bolje pašnjake. Pre regulacije, reka se često izlivala, ali je njeno poplavno područje bilo pogodno za ispašu, pa su porodice ostajale ovde na banatskoj ili bačkoj strani. Među pastirskim pesmama koje su karakteristične za celokupnu mađarsku narodnu pesmačku riznicu, izdvajaju se verzije iz regiona Donjeg Potisja. Najstariji narodni muzički žanr velike ravnice je pastirska pesma, koja po svojoj melodiji, dužini i varijacijama u izvođenju podseća na narodne balade. Kako žive danas, a kako su prethodnih decenija živeli pastiri na ovim prostorima, koje su narodni običaji i tradicija koje oni čuvaju – pitanja su na koja tražimo odgovor u ovoj epizodi Panonikuma.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka

Najava

Odbačena 21.15 Pink

Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Ćirilica Milomira Marića

23.30 Na mestu zločina sa Mašanom

00.00 Glam i Drama

00.50 Ekskluziv

01.15 Eksploziv

01.45 Nećete verovati

02.15 Igra sudbine: trast i osveta, domaća igrana serija

03.00 Pobednik

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Pogodi cenu tačno 19.00 Prva

Ono što ovaj kviz izdvaja od ostalih je činjenica da vam u njemu treba i znanja i sreće. U kvizu koji će zaokupiti celu porodicu važno je da znate cene.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Horizont stvarnosti

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, domaća igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, domaća igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Potopljen, igrani film

00.15 Teorije zavera

02.15 7 dana: Horizont stvarnosti

03.15 Štoperica, kviz

Najava

48 sati svadba 20.05 B92

"48 sati svadba" na B92 počinje potpuno neočekivano – plan je bio da se organizuje svadba Novici i Anuši, mladoj sa Šri Lanke. Ipak, oni donose tešku odluku da venčanje ne žele da realizuju bez njenih ćerki. Nakon toga nastaje pravi haos – ekipa ostaje bez plana, svi su u panici, a voditelj Miki Đuričić se hvata za glavu sa samo jednim pitanjem - Gde dalje?. Potraga za novim mladencima vodi nas u Zasavicu 2, ali ni tamo ništa ne ide po planu. Par nije kod kuće – već usred polja duvana, gde rade. Upravo tamo upoznajemo Zorana i Jelenu i tada počinje prava avantura. Očekuje vas izdanje sa mnogo neizvesnosti, smeha, prirode i neočekivanih obrta, ali i upoznavanje sa čuvenim rezervatom prirode Zasavica, gde ćemo videti najmanju i najveću ovcu na svetu. Da li će ekipa uspeti da organizuje svadbu uprkos potpunom haosu? Kako će se Miki snaći da pomogne mladencima da još u kraćem roku organizuju svadbu? I može li jedna neplanirana potraga da dovede do savršene svadbe?

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 TV prodaja Telestar

13.15 Provodažjie

14.00 Telemaster

14.30 Kviz 1 na 1

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

20.55 Ćirilica

23.00 Žena, serija

23.43 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.14 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

Najava

Ćirilica 20.55 Happy

Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Mahalske priče - gost: Faruk Lončarević

09.00 Mobil auto

09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Beli lavovi, igrani film

13.00 City Hype

14.00 (NE)dokazani - Aleksandra Novaković

15.00 Chit chat gost: Božidar Zuber

16.00 Četiri kilometara na sat, igrani film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 ABS šou

22.00 OPA šou; gosti: DJ Zmija, DJ Munja, Nevena Nikolić, Stefanija Kostadinova

23.30 Između dana i noći, igrani film

01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Agroinfo

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Podvizi

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.10 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bugarske ruže

20.00 Povratak kući, serija

21.00 TV atelje

21.30 Sportsko oko

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

24 KITCHEN

2.00 Kuvaj kao Italijan

13.00 Džejmijeve povoljne gozbe

14.00 Rik Stajn: Kornvol

16.20 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte

16.50 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvaj kao Italijan

20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom

21.00 Gordon Remzi

STAR LIFE

06.00 Do poslednjeg čoveka

07.35 911: Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Ponovo ljubav, film

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 911: Teksas

20.00 911: Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Elsbet

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

CINEMANIA

08.45 Marš pingvina, film

11.30 Zaboravljeni Božić, film

12.40 Tajni agent Mjau, film

14.10 Golem iz Lajmhausa, igrani film

15.55 Starac i pištolj, igrani film

17.25 Poslednji tajkun, film

19.20 Zemlja iz snova, film

21.00 Una, igrani film

22.35 Tomazo, film

00.30 Everli, film

02.00 Izveštaj sa Evrope, film

03.30 Preko ivice, film

SUPERSTAR

07.50 Sumpor, domaća igrana serija

08.50 Sumpor, domaća igrana serija

09.55 Sumpor, domaća igrana serija

11.00 Sumpor, domaća igrana serija

12.00 Betoven, igrani film

13.35 Policijska priča, igrani film

15.20 Patriota, igrani film

18.15 Trkač, igrani film

20.00 Krunska 11, domaća igrana serija

21.00 Krunska 11, domaća igrana serija

22.00 Progonjen, igrani film

00.05 Lolita, igrani film

PRVA PLUS

07.40 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca

19.45 Kako ja kažem, igrani film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Balkanskom ulicom

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Metar moga sela

18.20 Nije srpski ćutati

19.05 Scena

19.25 Jedne letnje noći, igrana serija

20.25 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Na terapiji

23.25 Podkast: Ako ćutimo, one su same

00.00 Nije srpski ćutati

00.45 Dug moru, igrana serija

01.40 Munje, igrani film

03.15 Na terapiji

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Kadrovi vremena: Dekade

11.00 Presek plus

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 GrađaNIN

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Proces

23:00 Kadrovi vremena: USA Originals

23.30 Top story evening