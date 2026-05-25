22.15 B92

Cinkaroš

Otac čiji je sin tinejdžer nepravedno optužen za dilovanje droge zbog čega mu preti zatvorska kazna od deset godina, s namerom da spasi svog sina po svaku cenu, sklapa nagodbu sa tužiocem da radi kao doušnik i da se infiltrira u kartel droge rizikujući sve, uključujući svoju porodicu i svoj život. Uloge: Dvejn Džonson, Suzan Sarandon.

23.45 Superstar

Bes

U aprilu 1945. godine, dok saveznici vrše poslednji pritisak na nacističku Nemačku, prekaljeni narednik Don „Vordadi“ Kolijer komanduje tenkom Šerman i njegovom petočlanom posadom. Suočeni sa nadmoćnijim neprijateljem i unutrašnjim strahovima, oni dobijaju samoubilačku misiju da zadrže nemački bataljon. Film surovo realistično prikazuje brutalnost tenkovskog ratovanja i moralnu transformaciju mladog vojnika koji biva ubačen u srce sukoba gde je jedini cilj preživeti dan. Uloge tumače: Bred Pit, Šaja Labaf, Logan Lerman, Majkl Penja, Džon Berntal.

22.20 RTS2

Parazit

Crna komedija smeštena u savremeno doba Južne Koreje ispituje ogromne klasne razlike građana Seula i bez mnogo napora premešta sam tok priče iz komičnih scena ka napetom trileru, živo prikazujući trenutke očaja savremenog kapitalizma. Radnja filma prati porodicu Kim koja živi u sirotinjskom podrumskom stanu u Seulu. Majka, otac i dvoje odrasle dece nemaju posao i snalaze se kako znaju. Rade jednokratne posliće, račune ne plaćaju, pa su im telefoni isključeni, jure besplatni vajfaj komšija, a prozor im gleda na uličicu u kojoj uriniraju pijanci. Kada sin Ki-vu dobije priliku da daje časove engleskog ćerki bogataške porodice Park, oni veoma lukavo jedan po jedan, uz pomoć spletki, dolaze do različitih poslova kod Parkovih. Gospodin i gospođa Park su japiji i zadovoljni su angažmanom Ki-vua i njegove porodice iako ne znaju da su oni u krvnom srodstvu. Prvi deo filma je maestralna igra crnohumornih smicalica i spletki, da bi drugi deo poprimio mračniju atmosferu i radnju čiji humor ostavlja gorak ukus. Parkovi odlaze na kampovanje, a siromašna porodica rešava da ostane u njihovoj luksuznoj vili i pretvara se da živi kao sav bogati svet. Dok se pijani zabavljaju usred oluje, na vrata im zvoni bivša kućna pomoćnica i u tom trenutku priča kreće u drugom pravcu... Režija: Bong Džun Ho.