RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Na putu za Montevideo, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Pravo na sutra

13.45 Jedan dan

14.35 Ovo je Balkan

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Greh njene majke, igrana serija

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Greh njene majke, igrana serija

21.00 Četvrtkom u 9

22.00 Crna Gora i Srbija, razdvojena familija – 20 godina od referenduma

23.15 Branilac

00.15 Dnevnik

00.35 Kulturni dnevnik

00.50 Osvajanje planete majmuna, film

02.25 Dnevnik

Najava

Crna Gora i Srbija, razdvojena familija – 20 godina od referenduma 22.00 RTS1

Referendum o državno-pravnom statusu Crne Gore održan je 21. maja 2006. godine. Za nezavisnost je glasalo 55,5%, a protiv 44,5% građana Crne Gore koji su izašli na glasanje. U odnosu na ukupan broj upisanih birača za nezavisnost je bilo 47,5% građana. Kako je Crna Gora 2006. godine postala nezavisna, ako je na referendumu 1992. za zajedničku državu glasalo 95% građana Crne Gore. Zašto je 1997. godine došlo do raskola između Momira Bulatovića i Mila Đukanovića? Kakvi su bili odnosi između vlasti u Srbiji i Crnoj Gori posle 5. oktobra 2000. godine i zašto Državna zajednica Srbije i Crne Gore nije opstala?...

RTS 2

06.30 Verski kalendar

06.40 Datum

06.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.50 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 TV vrtić - društvance

08.10 Lepotica i zver

09.15 NTC kviz

10.10 Portreti epoha

10.35 Čitanje dozvoljeno

11.00 RTS lab

11.25 Edu global

11.50 Vodič kroz budućnost

12.25 Put pobednika

12.50 Kulturni centar

13.25 Mrčajevci, treći put

14.05 Bekstvo sa planete majmuna, film

15.50 Ženski raj, serija

16.35 TV lica… kao sav normalan svet

17.25 Eko minijature

17.40 Srbija na vezi

18.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.20 Lov i ribolov

19.00 Spasovdanska litija, prenos

21.05 Kažem Rom i mislim

21.30 Ženski raj, serija

22.20 Rekla sam ti, film

00.10 Koncert duša balkanska – Princ i Šejla

01.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.10 TV lica… kao sav normalan svet

01.50 Edu global

02.15 Eko minijature

02.20 Vodič kroz budućnost

02.45 Kažem Rom i mislim

03.10 Mrčajevci, treći put

Najava

Spasovdanska litija 19.00 RTS2

U sklopu obeležavanja Vaznesenja gospodnjeg, u Beogradu se održava tradicionalna Spasovdanska litija. Na čelu litije koju i ove godine Radio-televizija Srbije direktno prenosi, uz patrijarha srpskog Porfirija, biće i najveća svetinja Svete Gore i jedna od najznačajnijih relikvija pravoslavnih vernika - Čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas koji je kako se veruje Bogorodica lično plela od kamilje dlake čuva se u manastiru Vatoped a povodom Spasovdana u Srbiju je ponovo stigao nakon oko 650 godina. Stručni konsultanti tokom prenosa su profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu protojerej stavrofor Vladimir Vukašinović i profesor istorije crkve na Pravoslavnom bogoslovoskom fakultetu Vasilije Ostroški u Istočnom Sarajevu Mirko Sajlović. Komentator i urednik prenosa Biljana Radulović.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou

Najava

Ekskluzivno 11.15 Pink

Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 MasterChef Srbija

23.15 Glam i Drama

00.15 Majčinski instinkt, igrani film

02.00 Ekskluziv

02.15 Napravili su nas takvima, igrani film

04.15 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Majčinski instinkt 00.15 Prva

Alis i Selin žive tradicionalnim načinom života s uspešnim muževima i sinovima istog uzrasta. Savršeni životni sklad iznenada je narušen nakon tragične nesreće.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Priče šampiona

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.00 Direktno sa Minjom Miletić

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Pogled sa neba, igrani film

00.00 Leteći start

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

Najava

Pogled sa neba 22.15 B92

Pukovnica Ketrin Pauel vodi tajnu misiju hvatanja terorističke grupe koja živi u sigurnoj kući u Najrobiju, u Keniji. Uloge: Gevin Hud, Helen Miren, Alan Riman.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Telemaster

14.30 Kviz 1 na 1

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Dobro veče

23.00 Žena, serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

Najava

Telemaster 16.30 Happy

Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Sada i ovde; gost - Nikša Dobre

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Ljubav i po neka psovka

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

16.35 Kraljevski voz, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Zanatlije

22.00 Hype intervju - Milica Jokić

23.00 Testament, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

06.30 Lepota slovačkog jezika

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.15 Deca su ukras sveta

13.00 Vrata do vrata, serija

14.10 Šapa na dlanu

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.10 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Iz naših krajeva

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Intervju

22.35 Noćni program

24 KITCHEN

13.00 David Skoko: Mesto za mene

14.00 Rik Stajn: Kornvol

15.20 Veliki izazov Džejmija Olivera: Nova knjiga recepata

16.50 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

17.30 Pecite sa Akisom

18.00 Donalovi pravovremeni recepti

19.00 Mikelina toskanska kuhinja

20.00 Najdžel Slejter: Bliski istok

STAR LIFE

06.00 Darma i Greg

07.35 911. Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911. Nešvil

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Darma i Greg

17.05 Igra slučaja

18.00 Telo je dokaz

19.00 911. Teksas

20.00 911. Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Uvod u anatomiju

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

CINEMANIA

07.25 Dejvid Bouvi, igrani film

10.45 Prijateljstvo, igrani film

12.30 Marš pingvina 2 sledeći korak, igrani film

13.55 Genije, film

15.35 Mape do zvezda, film

17.25 Dejvid Bouvi, igrani film

19.10 Već mi nedostaješ, igrani film

21.00 Dug put do dna, igrani film

22.35 Lanac osvete, igrani film

00.20 Glava za brisanje, film

SUPERSTAR

06.30 Krunska 11, domaća igrana serija

07.25 Krunska 11, domaća igrana serija

08.20 Jagoda u supermarketu, domaći igrani film

09.55 Hari Poter i vatreni pehar, igrani film

12.40 Lutalica, domaći film

14.30 Ja u ljubav verujem, igrani film

16.40 Svi stari noževi, igrani film

18.30 Paklene ulice 7, igrani film

21.00 Krunska 11, domaća igrana serija

21.55 Čuvar, igrani film

23.40 Poslednja ekskurzija 4, igrani film

PRVA PLUS

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca, serija

19.45 Moja stara gospođa, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.10 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.50 Ceca šou

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Samac u braku, igrana serija

20.30 Kad lišće pada, igrana serija

21.25 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

00.00 Scena

00.20 Jedini izlaz, igrana serija

01.10 Balkanskom ulicom

01.50 Šou Stoperka - Goca Tržan

03.20 Metar moga sela

03.55 Jedini izlaz, igrana serija

04.45 Podkast: Životna priča

05.50 Scena

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.30 Top story evening