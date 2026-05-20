RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Montevideo, Bog te video, igrana serija

11.55 Eko minijature

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Građanin

13.50 Jedan dan

14.35 Veterinarska misija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija, Pojas Presvete Bogorodice, prenos

zatim Greh njene majke, igrana serija

zatim Dnevnik RTV Vojvodine

zatim Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Greh njene majke , igrana serija

21.00 Egzodus: Bogovi i kraljevi, film

23.40 Dnevnik

00.00 Kulturni dnevnik

00.15 Bekstvo sa planete majmuna, film

02.00 Građanin

02.30 Dnevnik

03.05 Sav taj pank

04.35 Gastronomad, Šri Lanaka u gostima

Najava

Egzodus: Bogovi i kraljevi 21.00 RTS1

Priča o Mojsiju koji ustaje protiv egipatskog faraona Ramzesa i predvodi 400.000 robova tokom bekstva iz Egipta u vreme smrtonosnih epidemija. Uloge: Kristijan Bejl, Džoel Egerton, Ben Kingsli, Sigurni Viver, Džon Torturo

RTS 2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.40 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Restorančić zalogajčić

08.10 Kukuriku šou

08.30 Lola i Mila

08.35 Pustolov (2007)

09.00 Sijamci

09.30 Boškove priče

09.40 Ružne reči

09.55 Klima da nam štima

10.05 Upriordi se

10.15 Čitalište, čitate li išta

10.45 Dobro je dobro je znati...

11.20 Naučni portal

11.50 Slikari naive: Slikarska hronika – Jan Bačur

12.30 Pravo na sutra

13.00 Sveto kraljevstvo

14.00 Iza planete majmuna, film

15.45 Ženski raj, serija

16.30 Potera, kviz

17.45 Put pobednika

18.20 Mrčajevci, treći put

19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.05 Gorka osveta, serija

20.05 Sav taj pank

21.35 Ženski raj, serija

22.30 Specijalna emisija: Rumena Bužarovska

23.00 Kulturni centar

23.35 Bunt

00.05 Na nišanu, serija

00.50 Džez klub

01.45 Gorka osveta, serija

02.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.35 Potera

03.35 Put pobednika

04.00 Dobro je dobro je znati…

Najava

Kulturni centar 23.00 RTS2

Sveprisutna u različitim oblastima života, ilustracija je mnogo više od crteža, slike ili fotografije. Ona oblikuje knjige, časopise, plakate, brojne medije, pa time i našu svakodnevicu. O umetnosti ilustracije za Kulturni centar govore: pisac Uroš Petrović; profesor emeritus Fakulteta primenjene umetnosti Rastko Ćirić; i ilustrator Tihomir Čelanović. U emisiji razmatramo fenomen dosade na filmu i njene upotrebe u kinematografiji. Predstavljamo kritički osvrt na upravo otvoreno Venecijansko bijenale vizuelne umetnosti, najstariju i najznačajniju smotru savremene umetnosti u svetu. Čućemo utiske našeg kritičara o romanu u stihu Tatjane Bijelić, "Rihtanje rebra". Najnoviji album uspešne i provokativne grupe Lajbah, izašao je 1. maja, pod naslovom koji, po članovima benda, krije ključ dvojnosti svog sadržaja. Tajne albuma "Musick" otkriva kritičarka Zorica Kojić. U fokusu rubrike Jubilej je jedan od otaca moderne arhitekture, Ludvig Mis van der Roe, povodom 140 godina od njegovog rođenja.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Paparaco lov

00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou

Najava

Paparaco lov 23.00 Pink

Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

20.50 Najbolji san, igrana serija

21.50 Radna akcija sa Tamarom

23.10 Glam i Drama

00.00 Napravili su nas takvima, igrani film

01.45 Eksploziv

02.15 Ferari, igrani film

04.15 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Radna akcija sa Tamarom 21.50 Prva

U selu Lešnica kod Loznice živi porodica Nikić, majka Mileva (35), otac Marko (46) i deca Marija (12) i Miloš (10). Marko se školovao za vodoinstalatera, ali nikada nije imao stalan posao. Uvek je radio za nadnice: branje malina, nošenje drva, kosidba. Kuća im je u lošem stanju, a Mileva je domaćica i ima mnogo obaveza oko sina koji je progovorio tek u prvom razredu osnovne škole, i pohađa školu po prilagođenom programu. Ćerka je u šestom razredu i odlično joj ide škola, voli da gaji životinje i ima dosta kućnih ljubimaca. Mali Miloš obožava fudbal, sakplja lopte i trenira u selu. Kuća u kojo žive je veoma lošem stanju. Ima memle i deca zbog imaju respiratornih problema. Dvorište je veliko, ali neuređeno. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi i brojnim privrednicima iz sela Lešnica ova epizoda imala je ubedljivo najviše majstora na gradilištu. Opština je uradila i finanasirala potpuno novi krov, kao i ogradu oko dvorišta. Ekipa električara se sama javila da dođe i da pomogne oko struje. Bajkeri Lešnice "Brzi Gonzales" su finanasirali dodatne troškove građevinskog materijala. Tamara i momci su radili punom parom svih pet dana da bi Nikići dobili veliko i potpuno opremljeno predsoblje, dnevnu sobu, kuhinju. Uvedena je voda i napravljeno kupatilo, i projektovane i urađene su tri spavaće sobe. kako je proteklo useljenje u dom Nikića videćete u večerašnjoj "Radnoj akciji sa Tamarom"

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Restart

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus b92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.00 Puls

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Večera, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, domaća igrana serija

03.00 Večera, film

Najava

Večera 22.15 B92

Nasilni čin dvojice dečaka snimila je nadzorna kamera i prikazan je na TV-u, ali, zasad, još ih nisu identifikovali. Roditelji moraju da odluče šta da učine. Uloge: Majkl Černus, Tejlor Almonte, Stiv Kugan.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Telemaster

14.30 Kviz 1 na 1

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.15 Crvene ruže, serija

18.56 Porodične tajne, serija

19.35 BINGO

20.05 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

Najava

Provodadžija 13.15 Happy

Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Pretres, gost - Maja Volk

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Desant na Drvar, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

15.30 Život uživo

16.00 Ljubav i po neka psovka, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 ABS šou

23.00 Sirota Marija, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.15 Zdrav i prav

13.00 Vrata do vrata, serija

14.10 Velikani

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.10 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Lepota slovačkog jezika

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Zdravlje nacije

22.35 Lice nacije

23.45 Noćni program

24 KITCHEN

13.00 Eva Longorija: U potrazi za Francuskom

14.00 Rik Stajn: Kornvol

15.20 Veliki izazov Džejmija Olivera: Nova knjiga recepata

16.50 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donalovi pravovremeni recepti

19.00 Mikelina toskanska kuhinja

20.00 Najdžel Slejter: Bliski istok

STAR LIFE

05.15 Vatrena zemlja

06.00 Darma i Greg

07.35 911. Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Darma i Greg

17.05 Igra slučaja

18.00 Telo je dokaz

19.00 911. Teksas

20.00 911. Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911. Nešvil

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

CINEMANIA

05.40 Do kraja života, igrani film

07.30 Valcer sa Baširom, film

10.15 Povratak kući, igrani film

12.00 Prijateljstvo, igrani film

13.45 Za večnu slavu, igrani film

16.05 Genije, film

17.45 Valcer sa Baširom, film

19.15 Dejvid Bouvi, igrani film

21.00 Lanac osvete, igrani film

22.45 Čudesna panorama, film

00.25 Anđeli nose belo, igrani film

SUPERSTAR

06.00 Krunska 11, domaća igrana serija

06.55 Majstor i šampita, domaći film

08.25 Klijent, igrani film

10.30 Hari Poter i zatvorenik iz Askabana, igrani film

12.55 Jagoda u supermarketu, domaći igrani film

14.30 Maćeha, igrani film

16.40 Nikome ni reč, igrani film

18.40 Paklene ulice 6, igrani film

21.00 Krunska 11, domaća igrana serija

22.00 Prisiljen da ubije, igrani film

23.40 Poslednja ekskurzija 3, igrani film

PRVA PLUS

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca, serija

19.45 Izgubljeni na horizontu, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.05 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Na terapiji

13.00 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Samac u braku, igrana serija

20.30 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Ceca šou

23.55 Scena

00.15 Jedini izlaz, igrana serija

01.10 Debeli i mršavi, igrani film

02.50 Ceca šou

04.25 Sjaj u očima, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Puls planete

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Signal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek 4

22.30 Kadrovi vremena: USA Originals

23.30 Top story evening