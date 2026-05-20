RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Montevideo, Bog te video, igrana serija
11.55 Eko minijature
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Građanin
13.50 Jedan dan
14.35 Veterinarska misija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija, Pojas Presvete Bogorodice, prenos
zatim Greh njene majke, igrana serija
zatim Dnevnik RTV Vojvodine
zatim Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Greh njene majke , igrana serija
21.00 Egzodus: Bogovi i kraljevi, film
23.40 Dnevnik
00.00 Kulturni dnevnik
00.15 Bekstvo sa planete majmuna, film
02.00 Građanin
02.30 Dnevnik
03.05 Sav taj pank
04.35 Gastronomad, Šri Lanaka u gostima
Najava
Egzodus: Bogovi i kraljevi 21.00 RTS1
Priča o Mojsiju koji ustaje protiv egipatskog faraona Ramzesa i predvodi 400.000 robova tokom bekstva iz Egipta u vreme smrtonosnih epidemija. Uloge: Kristijan Bejl, Džoel Egerton, Ben Kingsli, Sigurni Viver, Džon Torturo
RTS 2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.40 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Restorančić zalogajčić
08.10 Kukuriku šou
08.30 Lola i Mila
08.35 Pustolov (2007)
09.00 Sijamci
09.30 Boškove priče
09.40 Ružne reči
09.55 Klima da nam štima
10.05 Upriordi se
10.15 Čitalište, čitate li išta
10.45 Dobro je dobro je znati...
11.20 Naučni portal
11.50 Slikari naive: Slikarska hronika – Jan Bačur
12.30 Pravo na sutra
13.00 Sveto kraljevstvo
14.00 Iza planete majmuna, film
15.45 Ženski raj, serija
16.30 Potera, kviz
17.45 Put pobednika
18.20 Mrčajevci, treći put
19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.05 Gorka osveta, serija
20.05 Sav taj pank
21.35 Ženski raj, serija
22.30 Specijalna emisija: Rumena Bužarovska
23.00 Kulturni centar
23.35 Bunt
00.05 Na nišanu, serija
00.50 Džez klub
01.45 Gorka osveta, serija
02.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.35 Potera
03.35 Put pobednika
04.00 Dobro je dobro je znati…
Najava
Kulturni centar 23.00 RTS2
Sveprisutna u različitim oblastima života, ilustracija je mnogo više od crteža, slike ili fotografije. Ona oblikuje knjige, časopise, plakate, brojne medije, pa time i našu svakodnevicu. O umetnosti ilustracije za Kulturni centar govore: pisac Uroš Petrović; profesor emeritus Fakulteta primenjene umetnosti Rastko Ćirić; i ilustrator Tihomir Čelanović. U emisiji razmatramo fenomen dosade na filmu i njene upotrebe u kinematografiji. Predstavljamo kritički osvrt na upravo otvoreno Venecijansko bijenale vizuelne umetnosti, najstariju i najznačajniju smotru savremene umetnosti u svetu. Čućemo utiske našeg kritičara o romanu u stihu Tatjane Bijelić, "Rihtanje rebra". Najnoviji album uspešne i provokativne grupe Lajbah, izašao je 1. maja, pod naslovom koji, po članovima benda, krije ključ dvojnosti svog sadržaja. Tajne albuma "Musick" otkriva kritičarka Zorica Kojić. U fokusu rubrike Jubilej je jedan od otaca moderne arhitekture, Ludvig Mis van der Roe, povodom 140 godina od njegovog rođenja.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Paparaco lov
00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou
Najava
Paparaco lov 23.00 Pink
Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
20.50 Najbolji san, igrana serija
21.50 Radna akcija sa Tamarom
23.10 Glam i Drama
00.00 Napravili su nas takvima, igrani film
01.45 Eksploziv
02.15 Ferari, igrani film
04.15 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Radna akcija sa Tamarom 21.50 Prva
U selu Lešnica kod Loznice živi porodica Nikić, majka Mileva (35), otac Marko (46) i deca Marija (12) i Miloš (10). Marko se školovao za vodoinstalatera, ali nikada nije imao stalan posao. Uvek je radio za nadnice: branje malina, nošenje drva, kosidba. Kuća im je u lošem stanju, a Mileva je domaćica i ima mnogo obaveza oko sina koji je progovorio tek u prvom razredu osnovne škole, i pohađa školu po prilagođenom programu. Ćerka je u šestom razredu i odlično joj ide škola, voli da gaji životinje i ima dosta kućnih ljubimaca. Mali Miloš obožava fudbal, sakplja lopte i trenira u selu. Kuća u kojo žive je veoma lošem stanju. Ima memle i deca zbog imaju respiratornih problema. Dvorište je veliko, ali neuređeno. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi i brojnim privrednicima iz sela Lešnica ova epizoda imala je ubedljivo najviše majstora na gradilištu. Opština je uradila i finanasirala potpuno novi krov, kao i ogradu oko dvorišta. Ekipa električara se sama javila da dođe i da pomogne oko struje. Bajkeri Lešnice "Brzi Gonzales" su finanasirali dodatne troškove građevinskog materijala. Tamara i momci su radili punom parom svih pet dana da bi Nikići dobili veliko i potpuno opremljeno predsoblje, dnevnu sobu, kuhinju. Uvedena je voda i napravljeno kupatilo, i projektovane i urađene su tri spavaće sobe. kako je proteklo useljenje u dom Nikića videćete u večerašnjoj "Radnoj akciji sa Tamarom"
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Restart
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus b92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.00 Puls
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Večera, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, domaća igrana serija
03.00 Večera, film
Najava
Večera 22.15 B92
Nasilni čin dvojice dečaka snimila je nadzorna kamera i prikazan je na TV-u, ali, zasad, još ih nisu identifikovali. Roditelji moraju da odluče šta da učine. Uloge: Majkl Černus, Tejlor Almonte, Stiv Kugan.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Telemaster
14.30 Kviz 1 na 1
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.15 Crvene ruže, serija
18.56 Porodične tajne, serija
19.35 BINGO
20.05 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
Najava
Provodadžija 13.15 Happy
Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Pretres, gost - Maja Volk
09.30 Bos ili hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Desant na Drvar, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
15.30 Život uživo
16.00 Ljubav i po neka psovka, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 ABS šou
23.00 Sirota Marija, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.15 Zdrav i prav
13.00 Vrata do vrata, serija
14.10 Velikani
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
16.30 Uključenje u program TV Informera
18.10 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Lepota slovačkog jezika
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Zdravlje nacije
22.35 Lice nacije
23.45 Noćni program
24 KITCHEN
13.00 Eva Longorija: U potrazi za Francuskom
14.00 Rik Stajn: Kornvol
15.20 Veliki izazov Džejmija Olivera: Nova knjiga recepata
16.50 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalovi pravovremeni recepti
19.00 Mikelina toskanska kuhinja
20.00 Najdžel Slejter: Bliski istok
STAR LIFE
05.15 Vatrena zemlja
06.00 Darma i Greg
07.35 911. Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Darma i Greg
17.05 Igra slučaja
18.00 Telo je dokaz
19.00 911. Teksas
20.00 911. Teksas
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911. Nešvil
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
CINEMANIA
05.40 Do kraja života, igrani film
07.30 Valcer sa Baširom, film
10.15 Povratak kući, igrani film
12.00 Prijateljstvo, igrani film
13.45 Za večnu slavu, igrani film
16.05 Genije, film
17.45 Valcer sa Baširom, film
19.15 Dejvid Bouvi, igrani film
21.00 Lanac osvete, igrani film
22.45 Čudesna panorama, film
00.25 Anđeli nose belo, igrani film
SUPERSTAR
06.00 Krunska 11, domaća igrana serija
06.55 Majstor i šampita, domaći film
08.25 Klijent, igrani film
10.30 Hari Poter i zatvorenik iz Askabana, igrani film
12.55 Jagoda u supermarketu, domaći igrani film
14.30 Maćeha, igrani film
16.40 Nikome ni reč, igrani film
18.40 Paklene ulice 6, igrani film
21.00 Krunska 11, domaća igrana serija
22.00 Prisiljen da ubije, igrani film
23.40 Poslednja ekskurzija 3, igrani film
PRVA PLUS
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca, serija
19.45 Izgubljeni na horizontu, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.05 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
12.00 Na terapiji
13.00 Metar moga sela
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Samac u braku, igrana serija
20.30 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Ceca šou
23.55 Scena
00.15 Jedini izlaz, igrana serija
01.10 Debeli i mršavi, igrani film
02.50 Ceca šou
04.25 Sjaj u očima, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Prozori Balkana
11.00 Puls planete
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Signal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek 4
22.30 Kadrovi vremena: USA Originals
23.30 Top story evening
