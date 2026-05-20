Arena Premium 1
10.00 Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Četvrtfinala - revanš utakmice
12.00 Košarka NBA G1: Finale Istočne konferencije
14.00 Fudbal LE: Totenhem – Mančester junajted 2025 finale
16.30 Fudbal Engleska liga: Pregled 37. kola
17.30 Košarka ABA liga G1: Dubai - Budućnost
19.30 Fudbal UEFA Liga Evrope: UEL/UECL magazin
20.00 Fudbal UEFA Liga Evrope: Studio
21.00 Fudbal UEFA Liga Evrope: Frajburg - Aston Vila, finale
23.00 Fudbal UEFA Liga Evrope: Studio
00.00 Fudbal Kopa Sudamerikana: Santos - San Lorenco
02.00 Fudbal Španska liga: Pregled 37. Kola
02.30 Fudbal Kopa Sudamerikana: River Plate - RB Bragantino
Arena Premium 2
06.30 Košarka: Virtus Bologna - Trentino
08.30 NBA Ekšn
09.00 Košarka NBA G1: Finale Istočne konferencije
11.00 Košarka VTB LIGA G4: Zenit - UNICS
13.00 Košarka NBA dejli
13.15 Rukomet EHF Liga Evrope (Ž): Viborg - Esztergom, meč za 3.mesto
14.45 Rukomet EHF Liga Evrope (Ž): Thuringer - Dijon, finale
16.20 Hokej SP: Češka - Italija
19.00 Rukomet Superliga Srbije (Ž) G1: Finale
20.30 Vaterpolo Liga šampiona: Novi Beograd - Breša
22.00 Košarka VTB liga G4: Lokomotiv – CSKA
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 10
07.00 Snuker: Šefild, finale, Šon Marfi - Wu Yize
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 10
10.00 Konjički sport: Dinastija Vindzor Konjički šou, Skakanje
11.00 Magazin: Biciklizam
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 11
17.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, Yongpyong, XC Olympic, Elite, žene
18.30 Mačevanje: Grand Prix, Šangaj
19.30 Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Zegama, Pregled
20.00 Tenis: Grend Slem, Australian Open, Singl, muškarci, finale, Karlos Alkaraz - Novak Đoković
21.00 Konjički sport: Dinastija Vindzor Konjički šou, Skakanje
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 11
23.00 Magazin: Biciklizam
