Prepoznati razliku između ljubavi i navike nije uvek lako, posebno u dugim vezama u kojima svakodnevica i rutina postepeno preuzimaju glavnu ulogu. Ipak, psiholozi ističu da postoje jasni znakovi koji mogu pomoći da razumete da li vas uz partnera i dalje vezuju emocije ili samo osećaj sigurnosti i poznatog okruženja.

Mnogi odnosi počinju snažnim emocijama, uzbuđenjem i osećajem bliskosti, ali kako vreme prolazi, strast se prirodno smiruje. Tada se često javlja pitanje – da li je ono što je ostalo prava ljubav ili samo navika.

Šta psiholozi smatraju ljubavlju

Stručnjaci objašnjavaju da ljubav nije samo intenzivna emocija, već i spremnost da se partner razume, prihvati i podrži čak i kada odnos prolazi kroz teške faze.

Zdrava veza podrazumeva:

poverenje

otvorenu komunikaciju

zajedničko donošenje odluka

međusobno poštovanje

sposobnost rešavanja konflikata

Ljubav se ne zasniva na idealizaciji, već na prihvatanju i dobrih i loših strana partnera.

Kada odnos postane navika

Sa druge strane, navika se često razvija kada ljudi ostaju zajedno iz praktičnih razloga, straha od promene ili osećaja nesigurnosti zbog mogućeg raskida.

U takvim odnosima partneri mogu delovati funkcionalno, ali istovremeno osećati emocionalnu prazninu i udaljenost.

Znaci da ste možda ostali zajedno iz navike

Psiholozi izdvajaju nekoliko obrazaca koji mogu ukazivati na to da emocije više nisu glavni pokretač veze:

dominira razmišljanje iz perspektive „ja“, umesto „mi“

partneri izbegavaju iskrene razgovore

nedostaje bliskost i spontanost

zajedničko vreme postaje rutina bez emocija

prisutan je strah od raskida više nego želja za odnosom

Jedan od važnih signala jeste i osećaj da ostajete u vezi prvenstveno zato što vam je poznata i sigurna, a ne zato što vas ispunjava.

Rutina nije problem dok ne zameni emocije

Stručnjaci naglašavaju da rutina sama po sebi nije loša. Stabilnost i svakodnevne navike mogu doprineti osećaju sigurnosti u vezi.

Problem nastaje kada rutina potpuno zameni bliskost, razgovor i zajedničke ciljeve. Tada partneri često funkcionišu više kao cimeri ili tim koji održava svakodnevicu, nego kao emotivni partneri.

Iskren razgovor kao prvi korak

Psiholozi ističu da je najvažnije iskreno sagledati sopstvena osećanja i odnos u kojem se nalazite. Otvorena komunikacija i spremnost da se radi na vezi često mogu pomoći da se emocije ponovo probude i odnos ojača.