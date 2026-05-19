RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Montevideo, Bog te video, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.10 Od zlata jabuka

13.45 Jedan dan

14.00 Sveto kraljevstvo

15.05 Vesti

15.15 Ovo je Srbija

16.00 Greh njene majke , igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Greh njene majke, igrana serija

21.00 Takovska 10

22.00 Derviš i smrt, film

00.05 Dnevnik

00.30 Kulturni dnevnik

00.45 Iza planete majmuna, film

02.25 Dnevnik 2

03.00 Džejms Din, dokumentarni film

03.55 Sveto kraljevstvo

„Derviš i smrt“ je jugoslovenski film snimljen 1974. godine u režiji Zdravka Velimirovića kao ekranizacija istoimenog romana Meše Selimovića. RTS će u utorak, 19. maja u 22.00 na Prvom programu emitovati digitalno resturiranu verziju. Starešinu islamskog reda derviša duboko porazi hapšenje i pogubljenje nevinog brata. Uzvrativši i sam zlom, derviš uspeva da sruši vladajuće ljude i, u nadi da će uspostaviti pravdu, sam preuzima vlast. Stara uprava, u kojoj su se promenile ličnosti, a ne i duh vladavine, razbiće mu iluzije i smrviće ga kao čoveka. Uloge: Voja Mirić, Velimir Bata Živojinović, Boris Dvornik, Olivera Katarina, Špela Rozin, Faruk Begoli, Branko Pleša…

RTS 2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča

07.30 Slagalica

08.00 Nebojša Čelik šou

08.25 Lola i Mila

08.30 Porodica u divljini

08.55 Ovako vas vidimo

09.10 Plava ptica u Sloveniji

09.15 Važne stvari

09.30 Tekvondo blizanci

09.50 Priđi bliže

10.00 Sednica Narodne skupštine Republike Srbije, prenos

Program zavisi od trajanja prenosa

10.35 Eko perspektive

10.55 Eko minijature

11.00 Eko perspektive

11.25 Eko minijature

11.30 Eko perspektive

11.50 TV feljton: Kralj Milutin

12.25 Drita

12.55 Metamorfoze

13.25 Velika iluzija

14.00 Planeta majmuna, film

15.55 Ženski raj, serija

16.40 Znanje imanje

17.40 Trag

18.10 Čitanje pozorišta

18.45 Utopija

19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.15 Gorka osveta, serija

20.10 Džejms Din, dokumentarni film

21.15 Ženski raj, serija

22.05 Lica i naličja: Zdravko Joksimović

22.35 Naučni portal

23.05 Savremeni profil mladih: Zdravlje mladih, prevencija na tihoj liniji fronta

23.35 Na nišanu, serija

00.25 Big bend RTS i gosti iz Graca

01.15 Gorka osveta, serija

02.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.05 Znanje imanje

03.00 Pravo na sutra

U treću sezonu emisije Savremeni profil mladih ulazimo sa jednom od najvažnijih tema današnjice, a to je zdravlje mladih. Epizoda pod nazivom Zdravlje mladih – Prevencija na tihoj liniji fronta, pokušaće da odgovori na pitanje da li omladina zna da oslušne sebe? Iako su mladi naizgled snažni i neustrašivi, oni su i ranjivi, zbunjeni i sve češće umorni. Zdravlje nije trend. Nije ocena. Zdravlje je temelj i zato danas o njemu govorimo glasno. Kako izgleda zdravstveni profil tinejdžera? O čemu govore, a o čemu ćute, u današnjopj epizodi istražujemo sa stručnjacima iz različitih oblasti medicine i obrazovanja. Sagovornci u emisiji su: Docent dr Radomir Aničić - načelnik konzervativne ginekologije GAK "Narodni front", prof. dr Aleksandra Stojadinović - pedijatar Instituta za zaštitu dece i omladine Vojvodine, dr Snežana Stojanović Ristić - specijalista opšte medicine Studentske poliklinike u Beogradu, prof. dr Goran Milašinović - kardiolog i direktor Pejsmejker centra u Kliničkom centru Srbije, Filip Pavčič - strukovni fizioterapeut, učenici Devete gimnazije "Mihailo Petrović Alas" u Beogradu i Medicinske škole "Nadežda Petrović" u Beogradu.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou

00.00 Elita – žurka, rijaliti šou

Kao što je verna TV PINK publika navikla, utorak veče rezervisan je za „Amidži šou“ autora i voditelja OgnjenaAmidžića. Ognjen će od 22 časa ugostiti ekipu koja će oduševiti i zabaviti. Studio u Šimanovcima svojim prisustvom uveličaće: Milanče Radosavljević, Nedeljko Bilkić, Aleksandar Sofronijević, Goran Jovanović, Ivana Boom Nikolić i Indođija.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Hajde da se volimo, voditelji: Danijela Pantić i Zoran Pajić

23.00 Glam i Drama

00.00 Ferari, igrani film

02.15 Nikad nije kasno, muzički program

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Nekada najlepše priče ne prave oni koji su najglasniji — već oni koji ćute i nose sve na svojim leđima. U novoj epizodi emisije „Hajde da se volimo“ na Prvoj televiziji od 22.00 upoznajemo dvoje ljudi koji su, svako na svoj način, držali istu porodicu na okupu. Ona — žena koja je izgradila uspešan posao, boreći se svakog dana da obezbedi sigurnost svojoj deci. On — čovek koji je izabrao da ostane u senci – tamo gde je bilo najpotrebnije. Donosimo vam i priču o četiri generacije žena koja su jedna drugoj prenosile znanje i veštinu frizerskog zanata. Njihova ljubav prema ovom poslu traje više od 50 godina. Nekada život napiše priče koje ne može da smisli ni najbolji scenarista. Priče o ljubavi, poverenju i neobičnim putevima koji ljude zauvek povežu. Jedna takva priča počela je pre mnogo godina — kada je jedna beba od samo mesec dana na kratko došla u tuđi dom. A, onda malo po malo, taj dom postao njen zauvek.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Najhrabriji, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Bazirano na istinitoj priči elitne posade vatrogasaca iz Arizone, koja se borila s požarom u Jarnelu, 2013. godine, a u kojoj je život izgubilo 19 članova posade. Uloge: Džoš Brolin, Majls Teler, Džef Bridžis.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Telemaster

14.30 Kviz 1 na 1

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, serija

23.46 Crvene ruže, serija

00.33 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 Kviz 1 na 1

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Male stvari - Specijal: Josip Grabovac

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Sutra ujutru, igrani film

12.35 Tech Lifestyle

13.00 City Hype

14.00 Kafana na Balkanu, igrana serija

15.00 Alapače, igrana serija

16.00 Desant na drvar, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 (Ne) dokazani - Milica Đerović

23.00 Beštije, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

06.35 Bugarske ruže

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.15 Sportsko oko

13.00 Vrata do vrata, serija

14.10 Velikani

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.10 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Zdrav i prav

21.35 U centru pažnje

22.35 Noćni program

24 KITCHEN

12.00 Mikelina toskanska kuhinja

13.00 Pecite sa Akisom

14.00 Rik Stajn: Kornvol

16.20 Markus na Mediteranu: Majorka

16.50 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donalovi pravovremeni recepti

19.00 Mikelina toskanska kuhinja

20.00 Mavarski put začina

STAR LIFE

06.00 Darma i Greg

07.35 911. Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Elsbet

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Darma i Greg

17.05 Igra slučaja

18.00 Telo je dokaz

19.00 911. Teksas

20.00 911. Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

23.50 Bračne vode

CINEMANIA

06.05 Krunska 11, domaća igrana serija

07.00 Krunska 11, domaća igrana serija

07.55 Odbegli porotnik, igrani film

10.05 Hari Poter i dvorana tajni, igrani film

12.55 Majstor i šampita, domaći film

14.25 Erin Brokovič, igrani film

16.40 Klijent, igrani film

18.45 Paklene ulice 5, igrani film

21.00 Krunska 11, domaća igrana serija

22.00 Čovek iz senke, igrani film

23.45 Poslednja ekskurzija 2, igrani film

SUPERSTAR

PRVA PLUS

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca, serija

19.45 Prava istina, igrani film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.05 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Nije srpski ćutati

12.50 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Info Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Samac u braku, igrana serija

20.30 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Podkast: „Životna priča“

23.25 Scena

23.45 Jedini izlaz, igrana serija

00.35 Sveti Georgije ubiva aždahu, igrana serija

02.35 Podkast: „Životna priča“

03.30 Jedini izlaz, igrana serija

04.20 Koban rizik, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Bizlife week

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Dekade

23.30 Top story evening